Представители ОНФ и РССМ представили проект «Село. Территория развития» на форуме «iВолга»

Представители Общероссийского народного фронта и Российского союза сельской молодежи представили проект «Село. Территория развития» на самом масштабном молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга». Участники смены «Агрополис» – студенты аграрных вузов, молодые фермеры и специалисты сельскохозяйственной отрасли – узнали о задачах проекта ОНФ, направленного на формирование новых подходов к развитию села.

«Здесь собрались самые активные представители сельской молодежи из регионов Приволжского федерального округа, – отметила эксперт проекта ОНФ «Село. Территория развития», руководитель экспертно-аналитического центра РССМ Наталья Федякова, обращаясь к участникам форума. – Уверена, что все вы душой болеете за развитие своих и сел, а это значит, что у нас впереди много совместных дел по их развитию».

Она отметила, что одной из задач проекта ОНФ «Село. Территория развития» является контроль за реализацией нацпроектов и госпрограмм на сельских территориях. Сейчас идет набор активистов, которые будут контролировать реализацию национальных проектов на селе, участвовать в решении проблемных вопросов конкретных территорий, получать и применять знания по комплексному развитию сельских населенных пунктов.

Куратор аграрной сессии форума «iВолга» Анастасия Денисова видит множество причин остаться в родном селе, а не уезжать в город. В 2016 г. она выиграла грант на реализацию проекта по разведению коз «Козья мамочка» в родном поселке Березовский Самарской области. Денисова рассказала, что многие ее сверстники, уехавшие в город, через какое-то время возвращаются на малую Родину и сожалеют об упущенных годах. «Такие форумы очень нужны и важны. Мы даем молодежи поддержку, рассказываем о возможностях. Проведенное здесь время для многих становится первым шагом на пути к собственному делу», – сказала она.

О том, какие условия необходимо создавать в селах, чтобы они были привлекательны для молодых специалистов, говорили в ходе панельной дискуссии «Привлечение молодежи в село». В мероприятии принял участие замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев. Он рассказал о мерах поддержки молодых специалистов агропромышленного комплекса в регионе, которым за счет средств регионального бюджета выделяются подъемные, а также о реализации национальных проектов по развитию малого предпринимательства и экспорта в регионе.

В этом году ежегодный молодежный форум «iВолга» под Самарой проходит с 23 по 31 июля. Программа форума включает конкурс молодежных проектов, тренинги, культурно-массовые и спортивные мероприятия. На аграрной сессии два направления: фермерство и развитие сельских территорий. У авторов лучших проектов есть возможность выиграть грант на их реализацию.