В Республике Коми стартовала всероссийская футбольная акция «Молодежки ОНФ» «Уличный красава»

Республика Коми присоединилась к всероссийской футбольной акции «Уличный красава-2019», которую проводит команда «Молодежка ОНФ». Впервые спортивное мероприятие по дворовому футболу 5х5 для юношей в возрасте 14-17 лет прошло в прошлом году, в нем приняли участие более 35 тыс. ребят из всех 85 регионов страны. В Коми для участия в новой акции уже поступило пять заявок, в том числе от прошлогоднего победителя межрегионального этапа в Великом Новгороде и участника финала в Сочи — команды «Ренессанс» из сыктывкарской школы № 38.

В новой футбольной акции молодежного направления ОНФ «Уличный красава-2019» ребята из команды «Ренессанс» настроены на высокий результат. Ведь в прошлом году их старшим товарищам не хватило всего одного забитого гола в разнице забитых и пропущенных голов, чтобы побороться за победу и призовые места, разыгранные на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

ОНФ направил письмо главе Коми Сергею Гапликову с просьбой оказать поддержку при проведении муниципальных и регионального этапов футбольной акции «Уличный красава-2019» в республике.

«Уличный красава» — это всероссийская акция, в которой участвуют дети. Нам необходимо содействие в предоставлении площадок для проведения игр, организации судейства и медицинского обслуживания. Уверены, что такая поддержка будет оказана, муниципальные и региональный этапы, как и в прошлом году, пройдут на самом высоком уровне», — отметил координатор «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Кирилл Обрезков.

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми рассказали об «Уличном красаве» на прошедшем в Сыктывкаре фестивале дворового спорта «Жаркие игры 2019», организованном Центром спортивных мероприятий города, и пригласили всех желающих принять участие во всероссийской футбольной акции.

В этом году турнир также поддержал полуфиналист прошлогоднего чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу команда «Новая генерация» из Сыктывкара. Профессиональные игроки проведут мастер-класс для участников регионального этапа «Уличный красава-2019» в Республике Коми будет сыгран товарищеский матч.

«Год назад обычные ребята из Сыктывкара собрали команду под названием «Ренессанс». А уже через несколько месяцев за них болела вся республика и видела вся страна, ведь они прошли в финальную стадию турнира в Сочи и оказались в числе 21 лучшей команды страны. Не упустите свой шанс заявить о себе и своих ребятах по команде», — призвал Обрезков.

Прием заявок проводится до 1 августа на сайте уличныйкрасава.рф.