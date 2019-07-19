У футбольной акции «Уличный красава» появился аккаунт в Instagram

В городах страны стартовал второй сезон всероссийской футбольной акции «Уличный красава» – прием заявок уже идет на сайте уличныйкрасава.рф. Теперь за новостями и фотоотчетами можно следить и в Instagram, ведь у акции появился официальный аккаунт @street_krasava.

Впервые «Молодежка ОНФ» провела акцию «Уличный красава» в прошлом году. Участие в ней приняли около 35 000 участников в возрасте 14-17 лет из всех регионов страны. 3 420 дворовых команд боролись за титул чемпионов. В финале мероприятия поучаствовало 168 футболистов из 17 регионов страны. Чемпионами в своих группах стали команда «Инаркой» из Кабардино-Балкарии и «Альфа» из Камчатского края.

В мае этого года из числа игроков победивших команд сформирована сборная первого сезона акции «Уличный красава», которая провела товарищеский матч с командой ФК «Сочи» на стадионе «Фишт». Тренером ребят выступил Валерий Газаев.

В 2019 г. всероссийская футбольная акция «Уличный красава» включена в план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий Министерства спорта РФ.

«Уличный красава» – отличная акция, о которой надо широко рассказывать, в том числе и через СМИ. Дворовый футбол, в который играют дети не из профессиональных школ и секций, необходимо популяризировать. Именно с дворового футбола, где закаляется характер, вырабатываются личные и лидерские качества, техника и воля к победе, начинается профессиональный футбол. Многие мировые звезды вышли именно из таких команд», – сказал заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

Звезды российского футбола тоже поддерживают акцию и передают привет участникам через свои аккаунты.

«Второй год слежу за турниром команд по дворовому футболу «Уличный красава». Парни, вы настоящий уровень! С вас берут пример даже разработчики FIFA – меня и всей РПЛ в 20-й не будет, а про вас целый режим уличного футбола сделают», – написал в своем микроблоге в Instagram экс- полузащитник футбольного клуба «Локомотив» 2010-2019 г. Дмитрий Тарасов.

Новый профиль в Instagram @street_krasava ждет новых подписчиков – всех любителей футбола. Фото и видео отчеты с игр муниципальных, региональных и окружных игр, эмоции игроков и зрителей, а также много интересных новостей и сюрпризов – все это «Уличный красава».