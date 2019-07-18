Фонд «Национальные ресурсы образования» совместно с ОНФ проводит конкурс на лучшую программу образовательного волонтерства

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности – детям» стартовал конкурс лучших программ образовательного волонтерства в регионах. Конкурс проводит Фонд общественного мониторинга развития системы образования «Национальные ресурсы образования» совместно с ОНФ.

Образовательное волонтерство как инструмент реализации проекта «Равные возможности — детям» приобретает все большую актуальность. Так, в первом квартале 2019 года проведен очередной мониторинг «Доступность и качество дополнительного образования» с участием более 2,7 тыс. родителей из 84 регионов, который показал, что количество детей, охваченных дополнительным образованием, почти не изменилось и составило 78%. 22% детей не посещают дополнительных занятий. Среди главных причин, почему ребенок не посещает кружки и секции — финансовые трудности. 8% родителей, чьи дети не получают дополнительное образование, сообщили, что бюджет семьи не предусматривает таких затрат. Еще 18% – отметили, что ходить в кружки отказывается сам ребенок, поскольку нет интересных программ, 16% — что у ребенка не хватает времени. 11% – опасаются, что дети не будут успевать выполнять школьные задания.

«Конкурс лучших программ образовательного волонтерства в регионах направлен на развитие доступности бесплатных кружков и объединений для детей, развитие потенциала подрастающего поколения», — отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», член регионального штаба Народного фронта в Коми Татьяна Астарханова.

Участие в конкурсе могут принять волонтеры, работающие с детьми по самым различным направлениям — техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному, социально-педагогическому, художественному и туристско-краеведческому направлениям, а также образовательные волонтеры проекта «Равные возможности — детям», которые открыли кружки или секции с апреля 2017 года по октябрь 2018 года.

В конкурсе предусмотрено большое количество номинаций, охватывающих все направления образовательного волонтерства: «Лучшая программа по социализации», «Безграничные возможности», «Лучшая программа по профориентации», «Лучшая общеразвивающая программа», «Самая масштабная программа», «Программа для самых маленьких», «Лучшая программа для села», «Прорыв года», «Лучшая наукоемкая программа», «Первые шаги».

Объявление победителей конкурса состоится 1 декабря 2019 г. Награждение победителей в Республике Коми пройдет в региональном отделении ОНФ 5 декабря в День добровольца (волонтера). Победители в каждой номинации получат сертификаты на 20 000 рублей, дающие право на приобретение необходимого для кружка оборудования и расходных материалов. Участники, занявшие 2-е и 3-и места в номинациях, будут награждены поощрительными призами.

Заявки для участия в конкурсе принимаются на электронную почту fond@nro.center. С положением конкурса и формой заявки можно ознакомиться по ссылке.