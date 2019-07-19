Тимофеева: Самое важное при реализации «мусорной реформы» – прямой диалог с людьми

Большое количество проблем при реализации «мусорной реформы» связано с отсутствием прямого диалога с людьми, считает член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, заместитель председателя Государственной думы Ольга Тимофеева. Свое мнение она высказала на пресс-конференции, состоявшейся на площадке мультимедийного информационного центра «Известия».

С 1 января 2019 г. все субъекты РФ, за исключением городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, должны были перейти на новую систему обращения с отходами.

«До сих пор не все территории запустились, хотя подготовка к реформе началась давно, был большой подготовительный период. Самое важное – отсутствие прямого диалога с людьми. Отсюда большое количество проблем в ряде территорий и даже попытки перевести «мусорную» тему в политическую плоскость. Люди не понимают, за что они платят, почему тарифы выросли, компании-операторы поменялись, а качество услуг осталось прежним или даже стало хуже. Нельзя забывать, что за «мусорную реформу» платит не бюджет, а люди, и надо уметь с ними разговаривать», – подчеркнула Тимофеева.

Член Центрального штаба ОНФ добавила, что властям предстоит решить много вопросов, связанных с созданием инфраструктуры. Например, что делать с миллионами тонн мусора, если легальные полигоны уже переполнены, а предприятия по переработке еще не запущены? «На эти вопросы надо отвечать быстрее, а многие решения, которые сегодня принимаются, нужны были еще вчера», – считает Тимофеева.

При этом вице-спикер Госдумы согласилась, что новую инфраструктуру невозможно создать за один день. Но проблемы многих территорий заключаются еще и в игнорировании мнения населения при реализации реформы.

«До сих пор нигде не проведены качественные общественные обсуждения территориальных схем обращения с отходами. Документ, прописывающий порядок публичных обсуждений, вышел через два года после принятия закона, а сами терсхемы на тот момент уже были утверждены. В результате мы имеем во многих регионах негативное общественное мнение и неприятие реформы. Это серьезный вызов для глав регионов. Это проверка, насколько сами губернаторы понимают смысл происходящих перемен и как они взаимодействуют с людьми», – отметила парламентарий.

Несмотря на сложности, реформу следует продолжать, считает Тимофеева: «Мы уже опоздали с ней лет на тридцать. Приезжая за рубеж, мы видим раздельные баки для разных видов отходов, видим искусственные острова, созданные из переработанных отходов. Нам надо быстрее меняться. В первую очередь, менять свое отношение к этой проблеме».

Вице-спикер Госдумы напомнила, что на текущей неделе Государственная дума приняла два важных закона – закон об отмене НДС и возможной отмене налога на прибыль для региональных операторов, а также поправки, связанные с началом работы федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности и федерального оператора по обращению с ТКО.

В частности, предусматривается создание федеральной схемы обращения с ТКО. Она станет частью государственной информационной системы учета отходов и будет содержать сведения об источниках образования и местах накопления отходов, объектах сортировки, утилизации, размещения ТКО, информацию о договорах, тарифах и нормативах. Эта мера будет способствовать повышению прозрачности отрасли.

«Я благодарна всем людям, которые добиваются прозрачных и понятных решений по объектам размещения отходов. Власти должны научиться разговаривать с людьми и объяснять им все детали, включая технологии. И я против какой-то политизации этой темы. Как показывают опросы, 90 процентов населения – за то, чтобы мы жили не на свалке, а в чистой стране. То есть мы все – единомышленники, надо только уметь договариваться», – подчеркнула Тимофеева.

По поручению президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина Общероссийский народный фронт продолжает контролировать ситуацию в сфере обращения с отходами. Мониторинг ОНФ показал: несмотря на увеличение размера платы за услугу по обращению с ТКО, ее качество находится на неудовлетворительном уровне. Так, проверка контейнерных площадок в 72 регионах выявила наличие проблем по 68% адресов: нехватку или ненадлежащее состояние контейнеров, несвоевременный вывоз мусора, ненормативное содержание места для складирования отходов.