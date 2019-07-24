Путин подписал перечень поручений по итогам пленарного заседания медиафорума ОНФ «Правда и справедливость»

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам пленарного заседания медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», которое состоялось 16 мая в Сочи.

Правительству РФ поручено рассмотреть вопрос о включении строительства служебных жилых помещений для участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 октября 2019 г. Также кабмину нужно разработать механизм взаимодействия с регионами страны и ОНФ при определении целей и направлений использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам регионов на закупку медоборудования для использования на дому и лекарств, включая обезболивающие. Доклад по этой теме следует сформировать до 1 сентября 2019 г.

Правительству при участии экспертного сообщества нужно подготовить и представить предложения по стимулированию привлечения инвестиций для сохранения, содержания и использования объектов, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, а также на пересмотр требований к сохранению, содержанию и использованию этих памятников. Данное поручение должно быть исполнено до 31 октября 2019 г.

Также следует обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих отнесение полномочий по осуществлению госнадзора в области охраны объектов культурного наследия федерального значения исключительно к полномочиям соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

Правительству нужно рассмотреть вопрос о повышении открытости информации при реализации программ по благоустройству дворов и общественных территорий, включая опубликование планов благоустройства территорий с указанием конкретных объектов, объемов и источников финансирования, сроков выполнения работ по благоустройству территорий, а также фотофиксацию работ и обязательное размещение материалов фотофиксации в интернете. Срок представления доклада – до 1 декабря 2019 г.

Должен быть рассмотрен вопрос об установлении гарантийных сроков на результаты работ по благоустройству территорий городов и сел, городских округов, а также о совершенствовании механизмов контроля качества работ по благоустройству этих территорий и приемки объектов, в том числе путем возможного включения в состав приемочной комиссии представителей общественных организаций. Доклад должен быть предоставлен до 1 октября 2019 г.

Правительство также должно представить предложение по разработке программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривающей дифференцированный подход к обеспечению их жилыми помещениями, а также предложение по внесению в законодательство изменений, направленных на обеспечение надлежащего качества строительства такого жилья. Срок – 1 сентября 2019 г.

Помимо этого, кабмину нужно принять меры, направленные на обеспечение возможности вещания региональных (муниципальных) телеканалов в цифровой среде. Срок предоставления доклада – до 1 октября 2019 г.

Еще один вопрос – расширение списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Доклад нужно подготовить не позднее 1 сентября этого года.

Правительство также рассмотрит вопрос о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики для газификации Карачаевского района. Доклад должен быть готов до 15 декабря 2019 г.

Также кабмину нужно представить предложение по совершенствованию законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию и исключить из классификации информационной продукции категории «информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет». Еще одно предложение должно касаться внесения в законодательство изменений для обеспечения охраны окружающей среды, учета мнения населения и соблюдения процедур общественного контроля при строительстве объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов. Срок исполнения – до 1 сентября 2019 г.

Правительству РФ совместно с высшими исполнительными органами власти регионов поручено рассмотреть вопрос об уточнении полномочий федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов и органов местного самоуправления по обеспечению питанием обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, что, при необходимости, должно быть закреплено законодательно. Еще один вопрос касается возможности обеспечения обучающихся по программам начального общего образования в общеобразовательных организациях питанием за счет бюджетных средств. Доклад кабмина должен быть готов к 1 сентября этого года.

Также камбин рассмотрит вопрос о сокращении использования рабочих тетрадей в образовательном процессе, в том числе с учетом внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и проведет анализ уровня обеспеченности обучающихся учебными пособиями, рабочими тетрадями и при необходимости примет меры адресной социальной помощи семьям, в которых имеются такие обучающиеся, не обеспеченные необходимыми учебными пособиями и рабочими тетрадями. Доклад – до 1 ноября 2019 г.

Другая задача – обеспечить открытость и доступность информации для граждан о мерах социальной поддержки, установленных законодательством РФ и субъектов страны, в том числе об основаниях, о порядках и сроках ее предоставления, предусмотрев размещение соответствующих сведений на сайтах федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти регионов. Доклад следует сформировать до 31 декабря 2019 г.

Правительству РФ совместно с правительством Севастополя поручено утвердить «дорожную карту» по строительству в городе больницы скорой медицинской помощи, городской инфекционной больницы на 200 коек и многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера. Доклад должен быть сдан до 1 октября 2019 г., далее – ежеквартальный отчет.

Следует провести и анализ доступности, эффективности и качества оказания на территории Севастополя медицинской помощи, в том числе паллиативной медпомощи, больным с онкологическими заболеваниями. Доклад – до 20 сентября 2019 г.

Правительству России при участии Национальной медицинской палаты следует подготовить и представить предложения по установлению дополнительных требований к лицам, освоившим за счет федерального бюджета или бюджетов субъектов программы высшего образования по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», об осуществлении ими трудовой деятельности в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения в течение определенного периода. Срок исполнения – 1 декабря 2019 г.

Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений совместно с ОНФ следует подготовить и представить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части, касающейся охраны лесов от пожаров. Исполнить поручение нужно до 1 декабря 2019 г.

Минкультуры России до 1 декабря 2019 г. совместно с органами власти Республики Северная Осетия надо подготовить и представить предложения по реконструкции, сохранению и дальнейшему использованию объекта культурного наследия федерального значения – кинотеатра «Комсомолец» в городе Владикавказ.

Также Минкультуры России совместно с Росимуществом, органами власти Северной Осетии следует подготовить и представить предложения по обеспечению дальнейшего функционирования открытого акционерного общества Северо–Кавказской студии кинохроники. Срок исполнения – до 1 декабря 2019 г.

Генеральной прокуратуре РФ поручено проверить соблюдение законодательства при строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, город Тайшет, улица Транспортная, д. 105. Также Генпрокуратура обязана провести проверку соблюдения законодательства физическими и юридическими лицами, использующими леса в муниципальных районах Иркутской области, на территориях которых в мае 2019 г. произошли лесные пожары, а также должностными лицами при осуществлении возложенных на них полномочий по профилактике и ликвидации лесных пожаров, ликвидации последствий таких пожаров. Срок – 1 сентября 2019 г.

Генпрокуратуре при участии Росфинмониторинга и Банка России следует проверить соблюдение законодательства лизинговыми компаниями и физлицами, заключившими договоры купли-продажи и договоры лизинга, в соответствии с которыми физическое лицо обязуется продать транспортное средство лизингодателю и одновременно выступает в качестве лизингополучателя, и при необходимости представить предложения по совершенствованию законодательства в части, касающейся повышения уровня правовой защищенности физлиц при заключении и исполнении таких договоров. Доклад следует подготовить до 1 октября 2019 г.

Правительство Архангельской области и правительство Москвы должны учесть мнение населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов. Доклад нужно предоставить до 1 сентября 2019 г.

ПАО «Газпром» при участии газоснабжающих организаций президент поручил обеспечить технологическое присоединение населенных пунктов Карачаевского района к магистральным газопроводам и газораспределительным сетям. Доклад нужно предоставить до 15 декабря 2020 г.

Руководителям регионов рекомендовано сформировать базы данных о служебных жилых помещениях и рассмотреть вопрос о предоставлении участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель» таких помещений. Доклад по теме следует подготовить до 31 декабря 2019 г. Еще один пункт касается проведения совместного с органами местного самоуправления мониторинга СМИ для выявления сообщений о нарушениях законодательства, прав, свобод и законных интересов граждан, а также разработки механизма принятия эффективных мер реагирования в случае совершения таких нарушений. Срок – 1 октября 2019 г.