ОНФ проведет конкурс программ образовательного волонтерства

Общероссийский народный фронт запускает конкурс на лучшую программу образовательного волонтерства в рамках проекта «Равные возможности – детям». Конкурс поможет поддержать наиболее интересные программы для детей, реализуемые активистами на общественных началах.

В конкурсе смогут принять участие волонтеры со всей страны, работающие с детьми по самым разным направлениям – техническому, естественно-научному, спортивному, социально-педагогическому, художественному и туристско-краеведческому. Заявки принимаются с 23 июля по 1 ноября 2019 г. Награждение победителей состоится в День добровольца, 5 декабря.

Участники смогут представить программы, направленные на общее развитие детей, социализацию и реабилитацию ребят с ОВЗ и инвалидностью, создание новых возможностей для детей из социально незащищенных семей. Конкурс проводится по 10 номинациям: «Безграничные возможности», «Лучшая программа по социализации», «Лучшая программа по профориентации», «Лучшая общеразвивающая программа», «Самая масштабная программа», «Программа для самых маленьких», «Лучшая программа для села», «Прорыв года», «Лучшая наукоемкая программа» и «Первые шаги». Положение о проведении конкурса можно посмотреть здесь.

При оценке работ будет учитываться как содержание программ, так и используемые технологии и методы, мнение родителей и детей.

«Цель конкурса – отметить вклад волонтеров в развитие и обучение детей. Многие программы, реализуемые активистами ОНФ, действительно уникальны как по содержанию, так и по используемым методам работы, – отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. – Сегодня такая работа запускается и в рамках нацпроекта «Образование». Он предусматривает расширение и поддержку волонтерских практик и общественных проектов. Особое внимание уделяется вопросам наставничества. Это говорит о том, что сегодня ребенок не может развиваться только внутри системы формального образования, и о том, что сама система нуждается в содержательном импульсе извне».

«Конкурс позволяет призвать лучшие таланты, объединить прогрессивную энергию по всей стране для открытия окон в новый, лучший мир, – считает координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Свердловской области, президент благотворительного фонда «Я особенный» Александрина Хаитова. – А формат волонтерства позволит раскрыть границы для творчества. Потому что там, где добрая воля, там настоящая свобода и развитие. Это самое ценное в развитии человечества – свободная, свежая мысль».

Конкурс на лучшую программу образовательного волонтерства проводится во второй раз. В 2018 г. в нем приняли участие более 400 добровольцев со всей России. Они направили в жюри более 500 волонтерских программ. Победителям в 10 номинациях, а также обладателю гран-при были вручены премии в 20 тыс. руб. на приобретение оборудования или расходных материалов для кружка. В числе лучших программ оказались ездовой спорт и театральная студия для детей с ОВЗ, основы верховой езды на селе, робототехника для дошкольников и учеников начальной школы, сеть детских танцевальных кружков. Участники, занявшие вторые и третьи места, получили поощрительные призы и благодарственные письма.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронную почту fond@nro.center.