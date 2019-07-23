ОНФ формирует сеть активистов в регионах для мониторинга реализации нацпроектов на селе

Региональные отделения Общероссийского народного фронта и Российского союза сельской молодежи проводят набор активистов проекта ОНФ «Село. Территория развития». Также общественники запустили интернет-опрос о доступности медицинской помощи и культурного досуга в сельской местности.

Целью стартовавшего в конце марта 2019 г. проекта «Село. Территория развития» является контроль за реализацией нацпроектов и госпрограмм на сельских территориях, формирование новых подходов к развитию села. В качестве общественных контролеров активисты проекта будут участвовать в мониторинге строительства, реконструкции, оснащения объектов сельской инфраструктуры (фельдшерско-акушерских пунктов, домов культуры, школ и др.), поднимать проблемные вопросы конкретных сел и территорий.

Член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Село. Территория развития» Юлия Оглоблинаотметила, что сейчас выделяется достаточно средств на развитие села: «Однако из-за отсутствия межведомственной координации по части села мы не видим существенного результата. Отток жителей из сел все равно продолжается. Мониторинги, которые мы будем проводить в рамках проекта, помогут понять, насколько эффективно используются объекты, построенные в этом году. Также мы сможем выяснить, есть ли на этих местах кадры, существуют ли подъездные пути и необходимые коммуникации. Это важно, так как мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда объект построен, но он закрыт».

Параллельно эксперты ОНФ запустят мониторинг влияния нацпроектов на качество жизни населения в 83 пилотных селах. «В рамках проекта предусмотрено большее информирование людей обо всех имеющихся программах, помощь в оформлении заявочной документации для участия в них. Мы хотим, чтобы любой житель нашей страны мог высказать свое мнение о приоритетах распределения государственных финансов для развития своего села», – пояснила Оглоблина.

Она добавила, что в следующем году проект охватит большее число пилотных сел: «В будущем мы планируем продолжать обучать села, если в этом году их 83, то в следующем будут уже тысячи. Благодаря нашему проекту у активистов появится возможность влиять на ситуацию, улучшать ее и контролировать. Когда люди поймут, что их голос слышат и к нему прислушиваются, то начнут активнее участвовать в этом процессе, у них появится больше стимулов остаться на селе».

Важность проекта «Село. Территория развития» отметила и координатор тематической площадки ОНФ «Образование» в Ивановской области Наталья Голубева: «Сельские активисты смогут контролировать, на что идут выделенные деньги, как строятся объекты, давать оперативную обратную связь представителям власти. Это совершенно новый уровень работы и жизни, комфортной жизни для всех граждан, вне зависимости от того, где они живут – в столице или отдаленном селе».

На сегодняшний день желание участвовать в проекте изъявили более 500 человек из 80 регионов. Лидерами по числу активистов являются Челябинская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Дагестан и Подмосковье.

«В Челябинской области уже более 40 человек подали заявки на участие в проекте, – рассказал координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» в Челябинской области, председатель регионального отделения РССМ Владислав Уланов. – Причем среди участников как сельская молодежь, так и люди старшего поколения, представляющие самые разные профессии».

Для участия в проекте «Село. Территория развития» необходимо заполнить анкету. От активиста не требуется никаких профессиональных навыков, главное – желание развивать свое село и готовность что-то делать для этого.