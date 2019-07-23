ОНФ предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за отсутствие информации об энергосберегающих мерах

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают установить административную ответственность для ресурсоснабжающих организаций за непредоставление жителям многоквартирных домов информации об энергоэффективных мероприятиях. Проведенный ОНФ рейд показал, что зачастую поставщики не предлагают собственникам квартир меры по экономии ресурсов, а жильцы не знают, что их должны информировать по таким вопросам.

Мониторинг ОНФ охватил 16 регионов – Астраханскую, Волгоградскую, Вологодскую, Ивановскую, Иркутскую, Ленинградскую, Московскую, Ростовскую, Смоленскую, Тульскую области, Камчатский, Красноярский и Приморский края, Республику Алтай, Дагестан и Марий Эл. Рейд и проведенные опросы выявили проблему низкой энергоэффективности.

Так, в Астраханской области товарищества собственников жилья (ТСЖ) используют в местах общего пользования лампы накаливания, потребляющие почти в восемь раз больше электроэнергии, чем светодиодные. А в Махачкале в доме №36 на улице Булача оголенные трубы отопления проходят через неутепленное чердачное помещение, в результате зимой дом несет большие тепловые потери.

Проблему домов №3 и №5 на улице Ушакова в Махачкале, где за 10 лет дважды выходило из строя лифтовое оборудование, помог бы решить стабилизатор напряжения (оптимизатор) – эксперты считают причиной поломок некачественную услугу электроснабжения. Но жители могут не знать о возможностях высокотехнологичного оборудования.

Во время проведения рейда по многоквартирным домам Норильска Красноярского края представители товариществ собственников жилья (ТСЖ) рассказали, что ресурсоснабжающие компании не информируют их по вопросам повышения энергоэффективности.

«Председатели ТСЖ даже не знают, что с ними должна проводиться такая работа. И это в регионе Сибирского федерального округа, где энергосбережение является экономически актуальной», – отметила член Центрального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Светлана Калинина.

Согласно закону об энергосбережении, организация, снабжающая ресурсами многоквартирные дома, обязана не реже одного раза в год извещать жильцов о мероприятиях, способствующих энергосбережению. Например, заменить лампы накаливания на энергосберегающие, произвести монтаж датчиков движения для включения освещения в подъезде или монтаж оптимизаторов для нормализации напряжения. Перечень мероприятий снабжающая организация должна разместить в подъездах или довести до собственников квартир другим способом.

«Решить проблему низкой энергоэффективности поможет внесение изменений в законодательство. Так, в Кодексе об административных правонарушениях необходимо предусмотреть ответственность ресурсоснабжающих организаций за неисполнение требований, указанных в законе об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. А наказание предусмотреть аналогичное тому, которое несет лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома», – считает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», руководитель проектов по энергоэффективности и инновациям ООО «Энергия Оптимум» Рабадан Гаджимурадов.

Еще одна выявленная в ходе мониторинга проблема заключается в том, что из-за отсутствия специалистов председатели ТСЖ не могут провести расчеты по затратам и срокам окупаемости энергоэффективного оборудования. Например, ТСЖ в Марий Эл не против установить автономную систему регулирования температуры системы отопления, но у них нет возможности рассчитать срок окупаемости оборудования, поэтому они ждут, пока данную систему опробуют крупные управляющие компании. В некоторых регионах в этом вопросе ТСЖ помогают производители оборудования, однако ручаться за достоверность таких расчетов сложно.

Имеют место и недобросовестные действия со стороны ресурсоснабжающих компаний: «Некоторые компании повышают цены на установку тепловых приборов учета либо устанавливают оборудование в одном и том же доме по несколько раз за пару лет», — рассказала координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Ивановской области, председатель ТСЖ «Флагман» Светлана Межирицкая.

По мнению экспертов Народного фронта, в решении многих проблем мог бы помочь Минстрой РФ. Например, в рамках проекта «Умный город» публиковать готовые решения для управляющих компаний и ТСЖ с позитивными примерами использования альтернативных источников энергии (ветрогенераторы, солнечные панели, термальные источники) на онлайн-ресурсе «Банк решений умного города».

Напомним, ведомственный проект Минстроя России «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Он направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством и создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.