ОНФ в Республике Коми выявил недостатки на детских площадках в Сыктывкаре

Эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в ходе акции «Безопасность детства» провели мониторинг детских площадок на общественных территориях в Сыктывкаре, и пришли к выводу, что местные власти формально относятся к исправлению нарушений. В новом исследовании Народного фронта приняли участие представители «Молодежки ОНФ» в Коми, общественной организации «Безопасное детство», Совета отцов и Союза женщин в республике, исполняющая обязанности уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми Татьяна Козлова, председатель комитета по социальной политике Госсовета Республики Коми Сергей Артеев, а также журналисты.

Ранее эксперты ОНФ обнаружили в Сыктывкаре муниципальные детские игровые площадки, в том числе новые, построенные по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», которые установили с недостатками. При этом все детские объекты имели одно общее нарушение — отсутствовали информационные таблички.

«Таблички — это требование безопасности. В ней должны быть указаны правила и возрастные ограничения при использовании игрового оборудования, номера телефонов служб спасения, скорой помощи и номера телефонов для сообщения службе эксплуатации о неисправности и поломке оборудования», — пояснил эксперт регионального отделения ОНФ, председатель общественной организации «Безопасное детство» Роман Орлов.

В ходе нового рейда активисты Народного фронта убедились, что власти по обращению общественников провели определенные работы: так, на детских площадках установлены информационные таблички. Но, по мнению участников исследования, это было сделано формально.

Оказалось, что таблички не выполняют свою информационную задачу: сделаны в малом формате, закреплены на достаточно большой высоте, шрифт такого малого размера, что слова с трудом может прочесть человек даже с отличным зрением.

Общественники увидели, что на самой большой детской площадке в центре Сыктывкара в районе пересечения улицы Коммунистической и улицы Первомайской используются качели с жестким креплением.

«В России стандарты безопасности запрещают использование жестких креплений для подвижных частей качели, которые могут нанести увечья детям. Мы неоднократно обращались к властям города с просьбой замены. Однако до настоящего времени этого так и не сделано», — отметил Орлов

Активисты ОНФ сообщили, что проблема безопасности детей на игровых площадках для региона остается актуальной. По данным организации «Безопасное детство», за последние два месяца в регионе на детских площадках получили травмы четыре ребенка: из них трое пострадали на дворовых территориях, одна девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму на детской площадке, расположенной на общественной территории в городе Ухте.

Ранее активисты особо обратили внимание на проблемы детских площадок на дворовых территориях, многие из которых не находятся ни на чьем балансе. Как пояснила Козлова, необходимо составить реестр всех детских площадок, чтобы на основании конкретных данных начать работать с муниципальными властями по вопросам их содержания и безопасности.