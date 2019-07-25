Опрос ОНФ: 30% владельцев транспортных средств столкнулись с навязыванием дополнительных услуг при оформлении полиса ОСАГО

Несмотря на сокращение количества жалоб на навязывание дополнительных услуг при оформлении договора страхования автогражданской ответственности эта проблема все еще остается актуальной. Более 30% опрошенных ОНФ владельцев транспортных средств столкнулись с навязыванием при оформлении полиса ОСАГО в точках продаж. Об этом эксперты Народного фронта рассказали сегодня на пресс-конференции в ТАСС, в которой приняли участие представители Банка России, Российского союза автостраховщиков и движения «Общество синих ведерок».

«По сравнению с прошлыми мониторингами, когда навязывание дополнительных услуг было очень серьезной проблемой, которая касалась практически каждого потребителя, сейчас проблема навязывания уже не стоит так остро. Потому что приняты необходимые меры, введен период охлаждения, когда потребитель может отказаться от заключенного договора. Тем не менее в регионах 30 процентов респондентов отметили, что сталкивались с навязыванием платных услуг. Среди них наиболее часто навязывание платного техосмотра у конкретного поставщика и все еще остается навязывание дополнительных страховок здоровья, имущества и так далее», – сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По данным опроса ОНФ, 55% из столкнувшихся с такой проблемой респондентов рассказали про навязывание платного техосмотра у страховщика, а 21% – про дополнительное страхование жизни здоровья или имущества. Чаще всего дополнительные услуги страхователям навязывают в Брянске, Йошкар-Оле, Самаре, Махачкале, Барнауле, Хабаровске и Элисте.

Также эксперты Народного фронта рассказали про изменения, касающиеся защиты прав потребителей финансовых услуг. С 1 июня 2019 г. институт финансового уполномоченного начал принимать обращения, связанные с урегулированием споров по моторным видам страхования до 500 тыс. руб. У граждан появилась возможность бесплатно решить свой спор со страховой компанией в досудебном порядке. Люди отреагировали на это позитивно, однако следует отметить, что более 70% респондентов оказались не в курсе произошедших изменений, а значит их надо лучше информировать.

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» передали все зафиксированные нарушения со стороны страховых компаний представителям Банка России, Министерства финансов, Главного финансового уполномоченного и главе Российского союза автостраховщиков. Общественники попросили их высказать свое мнение о ходе реформы ОСАГО, а также исправить ситуацию в регионах, где с этим есть проблемы.

Напомним, что мониторинг ОНФ проходил в 83 регионах России, в нем приняли участие более 3,5 тыс. владельцев транспортных средств. Эксперты и активисты Народного фронта проверили 40 страховых компаний, включая крупнейших участников рынка («РЕСО-гарантия», «Росгосстрах», «Ингосстрах», ВСК, «Альфастрахование» и др.), а также десятки офисов страховщиков в разных регионах России.