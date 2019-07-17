Опрос ОНФ: Многие существующие электронные госуслуги в реальности не действуют

Многие заявленные в цифровом виде государственные услуги на самом деле получить невозможно – с подобной проблемой столкнулись две трети граждан, которые в апреле – июне 2019 г. прошли опрос в мобильном приложении ОНФ «Народный контроль». Речь идет как о технических неполадках, так и о том, что в некоторых регионах в принципе невозможно получить ряд услуг через интернет. Больше всего респондентов возмущает недоступность электронной записи к врачу. И главное для граждан, чтобы все эти возможности были сосредоточены на одном портале.

В опросе приняли участие 1159 человек. Практически все респонденты пользуются порталом госуслуг (92%), большинство – электронной регистрацией в поликлинику (54%), сервисами налоговой службы (53%). Региональные ресурсы применяют треть респондентов.

Чаще всего граждане уплачивают через интернет налоги и штрафы – 68%, получают и меняют документы – 63%, записываются на прием к врачу – 60%. А вот услуги ЖКХ таким образом оплачивают пока лишь 39% опрошенных, хотя оплата квитанций – занятие ежемесячное и должно быть максимально удобным для миллионов граждан.

Также 66% респондентов сообщили, что сталкивались с проблемами при получении электронных госуслуг. О технических неполадках сервиса рассказали 27%, не нашли нужную услугу из-за неудобного сайта 13% опрошенных. В некоторых случаях выяснилось, что нужная услуга вообще не предоставляется в электронном виде, об этом сообщили 13% респондентов.

На первом месте у граждан – проблемы с записью на прием к врачу. Так, участник опроса ОНФ из Нижнего Новгорода ответил, что в его городе запись на прием к врачу не работает через портал госуслуг, есть местный портал записи к врачу, разработанный на старой платформе, не адаптированный для мобильных устройств. Респонденты из Краснодарского края сообщили, что такая услуга в принципе недоступна в их регионе.

Если же речь идет не про областной центр, то причина неудач с электронными услугами становится максимально прозаичной – в медицинском учреждении нет интернета. Об этом, например, сообщили пациенты поликлиники поселка Будогощь Ленинградской области.

Жители Московской области и Пермского края пожаловались, что инвалидам приходится лично приходить в учреждение и оформлять льготы, даже если заявку на них они подали через портал госуслуг. Жители Оренбургской области сообщили, что кнопка о регистрации индивидуального предпринимателя на портале госуслуг есть, но нет возможности отправить онлайн-заявку из личного кабинета.

В нескольких регионах через интернет нельзя получить подтверждение о том, что человек не стоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере. А участница опроса из Подмосковья, которая хотела поставить ребенка в электронную очередь на место в детском саду, получила сообщение, что услуга недоступна для ее района. И это спустя два месяца после того, как она в электронном виде заполнила все анкеты.

Молодой отец из Вологодской области рассказал, что ради оформления документов на новорожденную дочь ему пришлось совершить в общей сложности девять поездок в ЗАГС, Пенсионный фонд, медицинскую страховую компанию, многофункциональный центр и паспортный стол управления МВД. При этом записаться на прием через портал госуслуг он так и не смог из-за постоянных технических сбоев на сайте.

«У россиян с каждым годом расширяются возможности получить госуслуги в электронной форме, – сказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Мы все активнее ими пользуемся, экономя время, силы, нервы, иными словами – улучшая качество своей жизни. И я не вижу непреодолимых проблем в том, чтобы развивать электронные госуслуги еще активнее. Государство выделяет на это немалые деньги. Но когда речь заходит о региональных сайтах, мы все еще слышим рассказы людей о том, что проще дойти до нужного учреждения ногами, чем дождаться, когда «откликнется» электронный портал. При этом в разных регионах жители могут получить через интернет разное количество услуг. Да и в масштабах страны мы до сих пор не знаем, сколько именно их перевели в электронный вид – Минкомсвязи России до сих пор не опубликовало эти данные. Мы бы хотели проанализировать эту информацию, чтобы предложить новый перечень услуг, которые граждане хотят получать через интернет».

Опрос ОНФ показал, что больше всего у граждан востребованы электронные услуги в сфере медицины. В частности, актуальнее всего запись онлайн к узким специалистам, получение информации о наличии врача необходимой специализации в медучреждениях, доступ граждан к электронной медкарте. По мнению людей, в цифровом виде нужно организовать постановку на учет в центр занятости, запись на прием в военкомат, заявление в суд, получение разных социальных льгот, справок о прописке, составе семьи, выписок из домовых книг и многое другое. Кроме того, в связи с участившимися случаями мошенничества при получении кредитов под чужим именем граждане хотели бы иметь доступ к собственной кредитной истории.

Большинство респондентов говорят о том, что им хочется пользоваться единым ресурсом для работы с государственными услугами.

«В целом опрос ОНФ показал, что граждане активно пользуются госуслугами в цифровом формате. Но оказалось, что многие услуги лишь заявлены, но по сути являются «призраками». Также опрос показал крайне неравномерное географическое распределение таких услуг: в одних регионах произошла максимальная цифровизация, другие субъекты только приступают к этому. Таким образом, пока мы не можем говорить о равных возможностях граждан по получению государственных услуг в современном формате. В ближайшее время ОНФ планирует провести экспертное обсуждение проблемы перевода государственных и муниципальных услуг в электронный формат», – резюмировал Комиссаров.