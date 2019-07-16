Фонд ЖКХ после совместных с ОНФ рейдов направил властям Коми предложения по устранению недостатков при капремонте и расселении ветхого жилья

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по итогам совместных с Общероссийским народным фронтом рейдов направил предложения правительству Коми по устранению недостатков при проведении капитального ремонта многоквартирных домов и расселении аварийного жилья в регионе.

Совместные рейды прошли в Печоре, Сыктывдинском районе и Сыктывкаре. В Печоре в новом доме для переселенцев из аварийного жилья на улице Железнодорожной зафиксирован провал отмостки. В домах на улицах Ленина и Островского затоплены подвалы. Подтвердились жалобы граждан на некачественный капитальный ремонт кровли дома на улице Строительной, 20, корпус 3.

В Сыктывкаре не завершены работы в доме на улице Корабельной, 2а. Проверяющие пришли к заключению, что со стороны органов местного самоуправления отсутствовал контроль, в том числе за расходованием денежных средств, не принимались своевременные меры реагирования.

Проверка также выявила случаи, когда ветхие дома сначала включали в программу капитального ремонта, а после признавали аварийными и подлежащими сносу, например, в Сыктывкаре на улицах Маркова, 37 и Чайкиной, 4, в селе Выльгорт Сыктывдинского района на улице Рабочей, 21, 21а и 25.

Фонд ЖКХ по итогам мониторинга предложил правительству Коми проверить обоснованность и законность включения в программу и краткосрочные планы капитального ремонта домов, признанных впоследствии аварийными, рассмотреть вопрос о внесении в нормативный правовой акт региона изменений, корректирующих сроки формирования и актуализации краткосрочных планов капремонта, рассмотреть возможность снижения стоимости ремонта или замены лифтового оборудования исходя из фактических сроков выполнения пусконаладочных работ, рассмотреть вопрос включения допустивших нарушения компаний в реестр недобросовестных подрядных организаций в сфере капитального ремонта.

«ОНФ в Коми взял на контроль реализацию предложений. Мониторинги выполнения программ переселения граждан из аварийного жилья и капитального ремонта в регионе будут продолжены», – отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.