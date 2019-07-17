Эксперты ОНФ предлагают создать межсекторальную группу по вопросам развития экспорта медицинских услуг

ОНФ предлагает создать рабочую межсекторальную группу, которая займется разработкой мер, направленных на снятие барьеров, препятствующих развитию экспорта российских медицинских услуг. С такой инициативой выступили участники экспертного совещания, которое состоялось на площадке Народного фронта под руководством сопредседателя Центрального штаба ОНФ, доктора Леонида Рошаля. По мнению экспертов, к работе по продвижению отечественной медицины на международный уровень кроме Минздрава должны подключиться представители МИДа, ответственного за создание благоприятного визового режима, а также общества дружбы с зарубежными странами и страховые компании. В числе важных моментов должно быть и законодательное регулирование в этом вопросе.

В мероприятии приняли участие представители Минздрава, МЭРа, МИДа, Госдумы, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, руководители крупных медицинских центров, а также академики РАН, юристы и эксперты ОНФ.

Открывая совещание, Леонид Рошаль напомнил, что федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» входит в состав национального проекта «Здравоохранение». Одной из задач проекта является увеличение к 2024 г. объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 г. – до одного миллиарда долларов.

«Это очень важный вопрос, за который не может отвечать одно Министерство здравоохранения, – отметил Леонид Рошаль. – Здесь нужно усиление работы МИДа в создании благоприятного визового режима с посольствами других стран и продвижении положительных сторон оказания медицинской помощи, включая экономические, в России. Необходимо взаимодействовать и через различные общества дружбы с зарубежными странами. задействовать страховые компании. Кроме того, нельзя забывать и о законодательном урегулировании этих вопросов. В России есть все условия для развития медицинского туризма. В наших клиниках работает большое число высококвалифицированных врачей, готовых оказать медицинскую помощь в самых сложных ситуациях, и многие иностранные граждане стремятся получить лечение именно у нас. Сегодня очень важно способствовать дальнейшему развитию экспорта медицинских услуг и работать над устранением всех возникающих барьеров»,

Для развития въездного медицинского туризма в Министерстве здравоохранения была сформирована межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители медицинских организаций и сферы развития экспорта и туризма, рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай и призвал участников совещания определить основные препятствия, мешающие развитию экспорта медицинских услуг.

На сегодняшний день в федеральном проекте «Развитие экспорта медицинских услуг» участвует 71 регион. Для координации их деятельности и реализации проекта создан специальный центр, задача которого – создать как можно более адаптированные условия для иностранцев, которых можно было бы принимать на территории России без ущерба для местного населения, отметила руководитель координирующего центра федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Сабина Грин.

«Главные проблемы – низкая информированность иностранных граждан о возможностях получения медицинских услуг на территории России, отсутствие статистических данных в сфере учета экспорта медицинских услуг, – отметил заместитель директора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава РФ Андрей Гайдеров. – Также существуют коммуникационные барьеры, а именно – отсутствие штатных переводчиков и переведенных информационных страничек на веб-сайтах российских медицинских организаций».

Среди других трудностей эксперт назвал отсутствие страхования профессиональной ответственности медорганизаций, системы взаимодействия с иностранными страховыми компаниями и низкий уровень развития околомедицинского сервиса.

По мнению директора Федерального научно-клинического центра оториноларингологии Николая Дайхеса, развитие медицинского туризма – это вызов для страны.

«Несмотря на высокое развитие здравоохранения, в Россию, по сравнению с другими странами, едут лечиться не так много людей. Между тем российские клиники намного лучше многих европейских центров, не говоря уже о таких странах, как Южная Корея, Турция, Индия, куда сейчас активно едут лечиться многие граждане. На мой взгляд, проблема – в рекламе и в продвижении России на медицинском рынке в мире. И решать эту проблему должен не один Минздрав, а в том числе посольства, торговые представительства, внешнеэкономические ведомства», – считает Дайхес.

С тем, что медицинский туризм нуждается в рекламе, согласился и член Центрального штаба ОНФ, главврач Научно-исследовательского института – краевой клинической больницы №1 министерства здравоохранения Краснодарского края Владимир Порханов. Он также обратил внимание, что условия для развития экспорта медуслуг должны быть не хуже, чем за рубежом.

Начальник отдела консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Виктор Тачигин рассказал, что набор документов для получения визы на лечение в нашей стране – минимальный.

«Нужен паспорт, заполненная анкета и справка или приглашение от медицинского учреждения, – пояснил эксперт. -– Визу на лечение можно получить за считанные дни. С 58 странами у нас безвизовый режим. А с 1 января 2021 года вводятся унифицированные электронные визы сроком до 16 дней на въезд в РФ без предъявления каких-либо приглашений».

В 2018 г. за визой на лечение в России обратились 2105 человек, в этом году – 920. За визой с целью «особый случай», которую также часто используют те, кому требуется медицинская помощь, обратились 3027 человек в прошлом году и 1838 человек – в этом, добавил Тачигин.

«В рейтинге медицинского туризма Россия занимает 34 место. Однако всего 10 стран из этого рейтинга поддерживают развитие въездного медицинского туризма на государственном уровне, и Россия входит в это число», – отметил президент АНО «Национальный совет медицинского туризма» Евгений Чернышев. По словам Чернышева, на регионы как на фактических исполнителей проекта возлагается большая ответственность».

По мнению участников совещания, для того чтобы повысить эффективность работы всех структур, которые занимаются экспортом медицинских услуг, необходимо создать межсекторальную группу. Это и другие озвученные экспертами предложения войдут в сформированный по итогам совещания проект решения, который будет направлен в правительство РФ.