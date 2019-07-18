ОНФ опубликовал первый обучающий видеоролик для водителей про опасные ситуации на дорогах

В социальных сетях на страницах проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», а также на YouTube появился первый обучающий видеоролик для автомобилистов, созданный экспертами проекта. Авторы рассказывают о самых частых ошибках, которые допускают водители, и объясняют, как избежать аварийных ситуаций.

Полезный видеоматериал эксперты создавали на основе первых результатов теста на знание правил дорожного движения (ПДД), который все желающие могут пройти в мобильном приложении ОНФ «Убитые дороги». Как выяснилось, даже опытные автолюбители зачастую забывают или игнорируют основные правила.

Например, тест показал, что такие очевидные вещи, как стоп-линия у перекрестка, не всегда понятны людям за рулем. Водители пересекают ее и останавливаются уже на пешеходном переходе. А некоторые, пытаясь выиграть несколько секунд, выстраиваются перед основным потоком, заезжая на перекресток далеко за стоп-линию.

Нередки случаи, когда водители пытаются проскочить на желтый сигнал светофора, что приводит к столкновениям. Еще одна частая ошибка – поворот налево с правой полосы. Так поступают те, кто пытается объехать небольшой затор на левой полосе. Причем, судя по ответам в тесте, многие даже не догадываются, что такие действия запрещены ПДД. Один из вопросов теста касается правил съезда с кругового движения. Не все понимают, как нужно двигаться по кольцу, и тоже делают ошибки.

Одна из основных причин аварий – превышение скорости. Многие автовладельцы знают, что превышение на 19 км/ч не наказывается, и поэтому позволяют себе разгоняться почти до 80 км/ч на городских улицах.

Наиболее внимательными водителям нужно быть, когда они приближаются к пешеходным переходам, особенно нерегулируемым. Нередко бывает так, что одна машина притормаживает, пропуская пешехода, а другая в соседнем ряду не сбавляет скорости. Получается крайне опасная ситуация для человека на переходе.

Есть нарушения, которые не зависят напрямую от опыта и знаний водителей, а связаны с дефектами на дорогах – ямами, стертой разметкой, отсутствием знаков. В таких случаях поможет интерактивный ресурс ОНФ «Карта убитых дорог» или мобильное приложение, где любой пользователь может отметить проблемный участок, чтобы обратить на него внимание властей.

«Всего мы планируем запустить четыре таких обучающих видеоролика. Они нацелены на то, чтобы повысить культуру вождения, напомнить о важности соблюдения ПДД. В этих материалах наши эксперты разберут сложные ситуации и распространенные нарушения, из-за которых водители чаще всего попадают в аварии. Самые частые ошибки обнаружил наш тест, который продолжается в мобильном приложении «Убитые дороги». Приглашаем всех водителей не стесняться проверять свои знания, а затем посмотреть наш ролик», – сказал координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.