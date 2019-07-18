Госдума приняла в первом чтении законопроект ОНФ о либерализации административных наказаний для НКО

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за законопроект ОНФ о замене штрафов на предупреждения для некоммерческих организаций (НКО), которые впервые совершили административное правонарушение. Эксперты Народного фронта предложили ввести для НКО норму, которая уже действует для субъектов малого и среднего предпринимательства. К примеру, за нарушение сроков сдачи отчетности коммерческая компания сейчас сначала получает предупреждение, а некоммерческая – сразу штраф.

Согласно тексту законопроекта, административный штраф для НКО нужно заменить на предупреждение, если организация совершила правонарушение впервые и не нанесла этим вреда жизни или здоровью людей, экологии, безопасности государства или чьему-либо имуществу.

Правительство РФ поддержало предложение Народного фронта, но в своем отзыве на законопроект отметило, что нужно будет определить перечень статей КоАП РФ, при нарушении которых НКО не смогут рассчитывать на замену штрафа предупреждением.

Например, по мнению чиновников, такое послабление не может быть применено в случае нарушения порядка деятельности некоммерческой организации, которая выполняет функции иностранного агента, а также в случае, если такого рода организация продолжает работу, несмотря на решение о приостановлении ее деятельности.

«Поддержанный Госдумой законопроект ликвидирует сложившуюся дискриминационную ситуацию. До недавнего времени на замену штрафа предупреждением могли рассчитывать только коммерческие организации. А НКО такого права были лишены. По нашему мнению, некоммерческие организации, которые исполняют социальные функции и не нацелены на получение прибыли, безусловно нуждаются в дополнительной поддержке государства. Это создаст условия для их более эффективной работы. В рамках подготовки законопроекта ко второму чтению мы вместе с ответственным комитетом Госдумы обсудим перечень статей КоАП, на которые не будет распространяться это правило, на необходимость этого обращало внимание правительство РФ», – отметила член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко.

Напомним, что этот законопроект внесли в Госдуму в октябре 2018 г. депутаты – представители ОНФ Николай Будуев, Татьяна Соломатина, Наталья Костенко, Татьяна Алексеева и другие парламентарии. В январе 2019 г. его поддержал комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, а на прошлой неделе законопроект был рекомендован к принятию в первом чтении ответственным комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству.