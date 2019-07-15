ОНФ и Рособрнадзор приняли решение о совместной экспертной деятельности с целью повышения качества школьного образования

Общероссийский народный фронт и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проведут серию совместных методических семинаров на базе региональных отделений ОНФ с целью выявления лучших региональных практик в сфере общего образования. Сначала этот опыт будет изучен экспертами ОНФ и Рособрнадзора, который предоставит для анализа информацию по конкретным школам. Затем будут разработаны комплексные предложения, позволяющие повысить качество системы школьного образования в Российской Федерации в целом. Такие решения были приняты 12 июля 2019 г. в Центральном штабе Фронта на совещании тематической площадки ОНФ «Образование».

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелеваотметила, что Народный фронт проведет комплексный мониторинг качества работы школ в субъектах Российской Федерации, основываясь не только на оценке инфраструктуры учебных учреждений, но и на содержательных критериях качества образовательного процесса. Рособрнадзор со своей стороны предоставит экспертам ОНФ аналитические данные результатов государственной аттестации по программам обучения в сфере начального, основного и среднего общего образования. По мнению Елены Шмелевой, такая кооперация власти и общественников будет эффективной не только для решения задач мероприятий национального проекта «Образование», но в целом для успешной реализации национальной научно-технологической стратегии развития России.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаевсогласился, что подход к оценке качества работы школ должен быть комплексным. В частности, он считает, что региональные и муниципальные чиновники предпочитают оценивать качество общего образования только по результатам ЕГЭ: «Начальники, иногда далекие от системы образования, дают установку, что в следующем году средний балл ЕГЭ в регионе должен вырасти, и школы «берут под козырек». Однако в образовании быстрых результатов не бывает, и такие скачки «достижений» у профессионалов будут вызывать больше вопросов, чем показывать объективный результат».

Кроме того, Музаев отметил, что директивный подход в сфере образования приводит к фальсификациям результатов экзаменов и «выдавливанию» слабых учеников из девятых классов. Замруководителя Рособрнадзора согласился и с тем, что, несмотря на важность оценки школьной инфраструктуры, от которой в значительной мере зависит качество образования, необходимо не меньшее внимание обращать на социальную и информационную среду, которая мотивирует учащихся к освоению знаний.

Шмелева, обращаясь к замруководителя Рособрнадзора, предложила сделать конкретные шаги по взаимодействию при оценке сферы школьного образования в регионах: «Я вижу, что мы можем рассчитывать на консолидированный подход ОНФ и Рособрнадзора по тем регионам, с которыми наши эксперты активно работают уже сейчас. Вы можете дать дополнительную информацию и методические рекомендации по работе с этими регионами, в том числе помочь выявить проблемные школы (имея в виду не столько качество их инфраструктуры, сколько качество обучения). Мы это будем совмещать со своими наработками и давать обратную связь по тому, что эффективно или неэффективно, привлекая к анализу экспертов из ведущих образовательных систем Российской Федерации».

Она подчеркнула, что регионы могут и сами предложить насыщенную повестку для дискуссии и поиска оптимальных решений проблем, быть активными участниками представления уникального опыта, доказавшего свою успешность с учетом региональной и местной специфики. «Для этого мы и создаем сеть региональных экспертных площадок, и сейчас у нас в активе уже несколько постоянно действующих региональных семинаров, которые мы с коллегами организовали за последние два месяца. Их число будет расти, потому что только так мы сможем консолидировать сообщество для практического обсуждения проблем и поиска решения государственных задач», – подытожила Шмелева.