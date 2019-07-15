Эксперты ОНФ выступили против законопроекта о возвращении курилок в аэропорты

Эксперты Общероссийского народного фронта выступили против законопроекта, разрешающего курилки в аэропортах, который создает угрозу государственной политике по ограничению табакокурения. Как отмечают представители ОНФ, вентиляция, фильтрация воздуха и выделение специальных помещений для курения неэффективны. По информации СМИ, Госдума на пленарном заседании 11 июля не успела рассмотреть этот законопроект, обсуждение должно пройти завтра, 16 июля.

Разрешение курилок в аэропортах поспособствует повышению потребления табака, считают эксперты. По их данным, полный запрет курения в общественных местах снижает потребление табака в среднем на 10–15%, а вероятность успешных попыток бросить курить значительно возрастает. Кроме того, организация курилок не помогает решить проблему курения в туалетах, поскольку такие нарушения были повсеместными еще до демонтирования курительных комнат в аэропортах. Исследования, наоборот, показывают, что нарушений почти в пять раз больше в тех аэропортах, где курилки разрешены.

В начале этого года сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль направил обращение вице-премьеру России Татьяне Голиковой и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой учесть при рассмотрении законопроекта о возвращении курилок позицию экспертов ОНФ. «Любые послабления в последовательной государственной антитабачной политике негативно повлияют на здоровье нации в целом и не должны приниматься в экономических интересах отдельных организаций», – приводится мнение экспертов Народного фронта в обращении.

«В целом это выглядит как инспирированная табачной индустрией инициатива. Во всем мире табачная индустрия лоббирует эти табачные комнаты. Они являются, по сути, рекламой курения. Легализация курительных комнат в аэропортах выглядит как попытка расшатывания и демонтажа антитабачного законодательства, которое позволило сократить число курильщиков в России на четверть», – подчеркнула эксперт ОНФ, сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина.

По ее словам, крупнейшие международные аэропорты, например: аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке и Хитроу в Лондоне, не имеют курительных комнат. Проблема зависимости курильщиков решается продажей никотиновых пластырей. Проблема с запрещенным курением в туалетах решается установкой датчиков дыма и вынесением места курения на улицу. А в США и Китае в транзитные зоны вообще нельзя проносить зажигалки, потому что там были попытки терактов с их использованием.

«Курилками вынуждены дышать все. Мои коллеги до демонтажа курилок в Шереметьево проводили замеры воздуха рядом с ними, и там приборами фиксировался очень высокий уровень отравляющих веществ. Вентиляция не помогает, двери курилок часто открываются, а курение там не прекращается. Это очень неприятно, даже с точки зрения окружающего запаха», – отметила Халтурина.