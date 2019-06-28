Захар Прилепин презентовал новый проект ОНФ «Добровольцы культуры»

Член Центрального штаба ОНФ, заместитель художественного руководителя МХАТа им. Горького по литературной части Захар Прилепин рассказал о новом проекте Движения «Добровольцы культуры». Его участники хотят поддержать волонтеров в этом направлении и помочь им воплотить интересные инициативы.

Сложившаяся в сфере культуры ситуация не удовлетворяет духовные запросы граждан страны, уверен Прилепин. При этом волонтерские инициативы, которые могут изменить положение дел в культурной сфере, не получают необходимой государственной и общественной поддержки. По его мнению, новый проект может выступить в роли проводника между волонтерами культуры, государством и гражданами, поддержать независимые инициативы.

«Суть проекта «Добровольцы культуры» в том, чтобы поддерживать культурные инициативы – от спасения или сохранения объектов культуры до фестивалей, выставок, создания музеев и так далее. Разрушение исторической среды русских городов – это ампутация памяти. Есть бытовой комфорт, а есть комфорт духовный, который немыслим без подпитывания от общей памяти, национального культурного кода. Люди, глубоко переживающие культуру как неотторгаемую часть собственной духовной жизни, готовые за нее бороться, живут в провинции. Свою работу в ОНФ я вижу прежде всего в том, чтобы поддержать добровольцев на местах, сделать региональные проблемы общенациональными, сделать инициативную культурную работу в регионах и на местах модной», – заявил Прилепин.

Для того чтобы понять, что общество ждет от сферы культуры, участники проекта проведут мониторинг культурной повестки. Для приема обращений граждан планируется создать горячую линию.

Эксперты проекта поддержат добровольцев информационно, а также проконсультируют их по юридическим вопросам. Специалисты разработают и правозащитный механизм для поддержки волонтеров в сфере культуры. Отдельно общественники запустят YouTube-канал с участием Прилепина о культурном волонтерстве.

На первом круглом столе проекта «Добровольцы культуры», который прошел в Саратове, общественники сформировали пакет предложений, в том числе по внесению поправок в федеральное законодательство. В их числе рекомендация необходимости упрощения порядка включения населенных пунктов в список исторических поселений федерального значения, расширение списка, создание региональных списков. Участники круглого стола также предложили внести в федеральный закон «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» понятие «культурный ландшафт» как объект культурного наследия с запретом застройки на его территории, что позволит обеспечить правовую защиту ценных историко-культурных ландшафтов России.

По общему мнению экспертов, мероприятия нацпроекта «Культура», федеральная целевая программа «Культура России» и региональные программы в части сохранения объектов культурного наследия не являются достаточными. Например, согласно федеральному проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура», до 2024 г. за счет средств федерального бюджета планируется привести в порядок всего 50 усадеб по всей стране, в то время как общее количество усадебных комплексов, нуждающихся в скорейшем принятии мер по их сохранению, составляет более тысячи. В аварийном состоянии и практически в руинах находятся около 5 тыс. храмов, а также многочисленные объекты гражданской застройки в малых городах. Необходимо безотлагательное проведение консервации на указанных памятниках и принятие соответствующих программ. В противном случае, по оценкам экспертов, мы рискуем потерять большую и лучшую часть архитектурного наследия России уже в ближайшие 10–15 лет.