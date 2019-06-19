Зорикто Доржиев стал участником выставки «Двенадцатый часовой пояс: путевые заметки из России»
27 июня 2019 года в Центре изящных искусств BOZAR (Бельгия) откроется выставочный проект российских региональных художников «Двенадцатый часовой пояс: путевые заметки из России», реализованный платформой развития современного искусства NEMOSKVA.
Участниками коллективной выставки стали 12 художников, в числе которых с успехом открывший свою экспозицию на Венецианской биеннале 2019 Зорикто Доржиев.
Разработанная для участия в проекте «Госпожа» — это логическое завершение целой серии одноименных работ.
В этой серии Зорикто Доржиев пытается разгадать тайну женского начала и положения женщины в обществе, показывая, что именно она для художника является олицетворением всего существующего в мире.
Для выставки в Центре изящных искусств BOZAR Зорикто отошел от канонических способов работы с этой серией, и спроектировал конструкцию, концептуально отображающую тему дорог и магистралей, вечных человеческих поисков и передвижений.
Идея зарубежного проекта, посвящённого российским региональным художникам, рождена благодаря грандиозному путешествию симпозиума NEMOSKVA и вдохновлена масштабами страны, охватывающей 11 часовых поясов. Кураторы Инке Арнс (директор ассоциации медиаискусства Hartware MedienKunstVerein в Дортмунде) и Дитер Рульстрате (куратор Нойбауэрской коллегии по культуре и искусству при Университете Чикаго), проехавшие с командой экспертов от Москвы до Владивостока, поставили перед собой сложнейшую задачу.
Почти сразу стало ясно, что обобщить итоги путешествия по самой большой стране мира и резюмировать впечатления от самобытных художественных явлений регионов репрезентативной выставкой в нескольких залах Центра изящных искусств почти невозможно. Именно поэтому проект «Двенадцатый часовой пояс: путевые заметки из России» — это отчёт с места происшествия. А выбор метрики 11 часовых поясов — абстрактный организующий принцип для отбора произведений, отражающих широкий спектр художественных практик, бытующих на необъятной территории России.
На основании личного опыта, накопленного за месяц арт-экспедиции, в кураторской концепции и возник двенадцатый пояс. Несуществующая часовая зона — символическая категория, которая фиксирует способность искусства быть своеобразным «сейсмографом времени», отражая его специфические черты, особое бытование сознания, контексты, дискурсы. Двенадцатый пояс – это связующая нить, объединяющая все 11 часовых поясов, как железная дорогая — разбросанные по России города.
Состав участников выставки:
- Зорикто Доржиев
- Арт-группа «Провмыза»
- Елена Слобцева
- Арт-группа «Куда бегут собаки»
- Антон Виноградов
- Дамир Муратов
- Константин Скотников
- Наташа Юдина
- Алексей Мартинс
- Елена Аносова
- Светлана Тиканова
- Инна Додиомова
Выставка пройдет с 27 июня по 8 сентября 2019 в Центре изящных искусств BOZAR.
Адрес BOZAR: Rue Ravensteinstraat 23, 1000, Brussel