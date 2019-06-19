Зорикто Доржиев стал участником выставки «Двенадцатый часовой пояс: путевые заметки из России»

27 июня 2019 года в Центре изящных искусств BOZAR (Бельгия) откроется выставочный проект российских региональных художников «Двенадцатый часовой пояс: путевые заметки из России», реализованный платформой развития современного искусства NEMOSKVA.

Участниками коллективной выставки стали 12 художников, в числе которых с успехом открывший свою экспозицию на Венецианской биеннале 2019 Зорикто Доржиев.

Разработанная для участия в проекте «Госпожа» — это логическое завершение целой серии одноименных работ.

В этой серии Зорикто Доржиев пытается разгадать тайну женского начала и положения женщины в обществе, показывая, что именно она для художника является олицетворением всего существующего в мире.

Для выставки в Центре изящных искусств BOZAR Зорикто отошел от канонических способов работы с этой серией, и спроектировал конструкцию, концептуально отображающую тему дорог и магистралей, вечных человеческих поисков и передвижений.

Идея зарубежного проекта, посвящённого российским региональным художникам, рождена благодаря грандиозному путешествию симпозиума NEMOSKVA и вдохновлена масштабами страны, охватывающей 11 часовых поясов. Кураторы Инке Арнс (директор ассоциации медиаискусства Hartware MedienKunstVerein в Дортмунде) и Дитер Рульстрате (куратор Нойбауэрской коллегии по культуре и искусству при Университете Чикаго), проехавшие с командой экспертов от Москвы до Владивостока, поставили перед собой сложнейшую задачу.

Почти сразу стало ясно, что обобщить итоги путешествия по самой большой стране мира и резюмировать впечатления от самобытных художественных явлений регионов репрезентативной выставкой в нескольких залах Центра изящных искусств почти невозможно. Именно поэтому проект «Двенадцатый часовой пояс: путевые заметки из России» — это отчёт с места происшествия. А выбор метрики 11 часовых поясов — абстрактный организующий принцип для отбора произведений, отражающих широкий спектр художественных практик, бытующих на необъятной территории России.

На основании личного опыта, накопленного за месяц арт-экспедиции, в кураторской концепции и возник двенадцатый пояс. Несуществующая часовая зона — символическая категория, которая фиксирует способность искусства быть своеобразным «сейсмографом времени», отражая его специфические черты, особое бытование сознания, контексты, дискурсы. Двенадцатый пояс – это связующая нить, объединяющая все 11 часовых поясов, как железная дорогая — разбросанные по России города.

Состав участников выставки:

Зорикто Доржиев Арт-группа «Провмыза» Елена Слобцева Арт-группа «Куда бегут собаки» Антон Виноградов Дамир Муратов Константин Скотников Наташа Юдина Алексей Мартинс Елена Аносова Светлана Тиканова Инна Додиомова

Выставка пройдет с 27 июня по 8 сентября 2019 в Центре изящных искусств BOZAR.

Адрес BOZAR: Rue Ravensteinstraat 23, 1000, Brussel