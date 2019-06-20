Калинина: Решать проблему ветхого жилья нужно не только путем капремонта, но и реконструкции

Законодательное закрепление понятия «ветхое жилье» в Жилищном кодексе РФ – это правильный шаг, который позволит избежать вольных толкований этого термина на местах. Однако часто чиновники выделяют немалые деньги на капитальный ремонт домов, которые уже находятся в предаварийном состоянии и через 5–10 лет станут опасными для жизни. Иногда рациональнее проводить укрепление стен и всего дома. Поэтому надо четко обозначить, что ветхое жилье – это не только здания, обязательно требующие капремонта, но и те, для которых больше подойдет реконструкция, заявила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина.

Правительство РФ до конца июня планирует закончить работу над поправками в Жилищный кодекс и федеральный закон №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», которые подготовил Минстрой. Затем документ рассмотрит Госдума, пишут «Известия». Проект поправок предполагает закрепление в законе понятия «ветхое жилье», которое не создает угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому будет эксплуатироваться и включаться в программу капремонта.

«Понятия «ветхое жилье», которое требует капремонта или реконструкции, пока нет в Жилищном кодексе, – сказала Калинина. – Есть только постановление правительства, определяющее порядок признания жилых помещений пригодными или непригодными для проживания. Но не прописано понятие ветхих домов, которые не являются аварийными и в которых проводить капитальный ремонт нецелесообразно. Поэтому именно в Жилищном кодексе должно быть прописано, что такое ветхое жилье».

Она пояснила, что решение о том, является дом аварийным или нет, выносят органы местного самоуправления. На уровне городов и районов создаются межведомственные комиссии, в составе которых есть не только чиновники, но и специалисты в области строительства.

«Они определяют процент износа дома и исходя из этого решают, можно ли признавать его пригодным для проживания. Если дом пригоден, то специалисты решают, нужен ему капремонт или реконструкция. К сожалению, на практике нередко получается, что комиссии не хотят признавать дома аварийными, идут на разные ухищрения, ведь в таком случае предстоит много работы и людей придется переселять. Они просто включают жилье в программу капремонта – это гораздо проще для чиновников. Так быть не должно. Но здесь могут подключаться сами жители и оспаривать такие решения в суде. Есть позитивная практика, когда люди добиваются, чтобы их дома все-таки признали аварийными», – добавила Калинина.

Теперь Минстрою РФ следует четко обозначить, что ветхое жилье – это не только здания, обязательно требующие капремонта, но и те, для которых больше подойдет реконструкция. Надо это зафиксировать на законодательном уровне, уверена она. Калинина предложила обсудить этот вопрос с экспертами на площадке ОНФ.

«На встречах с Минстроем РФ эксперты Народного фронта неоднократно поднимали эту проблему. Мы проводим рейды в регионах нашей страны, я постоянно вижу примеры иррационального подхода к капитальному ремонту многоквартирных домов. Нередко фонды капремонта берут средства из общего котла на ремонт, например, крыши в ветхом доме с износом более 60 процентов. Это дом, который в ближайшее время станет аварийным. Ему больше нужна реконструкция, то есть укрепление несущих стен и всего здания, которая позволит существенно увеличить продолжительность эксплуатации дома. Или при необходимости можно переселить людей в новые дома. Тогда средства лучше потратить не на капремонт, а на строительство или приобретение жилья», – подытожила она.