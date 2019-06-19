ОНФ в Республике Коми взял на контроль ремонт гарантийной дороги у села Додзь

Поднятая экспертами проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми проблема гарантийного участка региональной автомобильной трассы у села Додзь Корткеросского района будет решена. Вопрос взят на контроль министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Крикуненко.

Активисты ОНФ в Коми в июне 2019 г. обнаружили, что на капитально отремонтированном в 2018 г. участке региональной трассы Сыктывкар – Усть-Кулом в районе села Додзь по осевой линии образовалась глубокая трещина длиной в несколько десятков метров. Сигнал на интерактивный ресурс «Карта убитых дорог» направили жители. После рейда общественники обратились в Управление автомобильных дорог Республики Коми, подведомственное региональному Минстройдору.

По мнению экспертов, если этот участок трассы оставить без ремонта, то дорога может окончательно разрушиться в осенне-зимний период по причине перепада температур и неблагоприятного воздействия замерзшей воды.

На обращение общественников последовала реакция. Глава Минстройдора Республики Коми Андрей Крикуненко сообщил, что в настоящее время вместе с подрядчиком проведено освидетельствование участка дороги в районе села Додзь, в ближайшее время будет составлен акт для последующего ремонта.

Активисты ОНФ также подвели предварительные итоги работы по проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в регионе.

В Коми отмечена 261 дорога и участки общей протяженностью 273 км. Из этого количества отремонтированы 108: 68 – сплошным способом, 40 – ямочно.

Ситуация на карте убитых дорог по городам выглядит следующим образом: в Воркуте отмечено 6 дорог, 2 отремонтированы; в Усинске – 16, 12 отремонтированы; в Сосногорске – 17, 13 отремонтированы; в Печоре – 26, 18 отремонтированы; в Ухте – 28, 11 отремонтированы; в Сыктывкаре отмечены 94 дороги, 45 из инх отремонтированы.

В Сыктывкаре в этом году будут отремонтированы 24 дороги длиной почти 30 км, в которые вошли многие улицы, отмеченные на карте убитых дорог, – Петрозаводская, Южная, Гаражная, Печорская, Катаева, Энгельса, Старовского, Чернова, Островского, Космонавтов, Карла Маркса.

«Активисты ОНФ в Коми проверят качество ремонта гарантийной трассы в районе села Додзь и проведут тщательный мониторинг дорог, которые будут отремонтированы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также мы усилим внимание к дорогам в сельских районах. Там состояние многих местных и региональных трасс не выдерживает критики», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Республике Коми Павел Поташов.