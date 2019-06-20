Региональные отделения ОНФ продолжат работать с обращениями граждан о необоснованности платы за вывоз мусора

На прямой линии с президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным житель Омска Роман Дмитриев пожаловался на рост тарифов на вывоз мусора при некачественно оказываемой услуге. Глава государства заявил, что подобные факты требуют дополнительной проверки и внимательного рассмотрения.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки «Экология» Елена Цунаева рассказала об участии активистов ОНФ в мониторинге тарифов, контроле за обоснованностью выставляемых счетов за вывоз твердых коммунальных отходов в регионах, взаимодействии с местными властями в случае неисполнения регоператорами обязательств по вывозу мусора.

«Мы десятилетиями копили мусор и только пару лет назад задумались о созданной проблеме – но реформа не может растянуться на 10 или 20 лет и не должна стать бременем для наших граждан. Президент дал поручение ФАС проверить тарифы на мусор и пообещал лично контролировать реформу. ОНФ продолжит мониторить тарифы: мы призываем людей присылать нам данные про факты завышения стоимости услуги, рассказывать о ситуациях, когда не вывозится мусор, и Народный фронт будет оперативно и системно реагировать на все подобные случаи», – пообещала Цунаева.