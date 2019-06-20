ОНФ призвал власти Сыктывкара оборудовать контейнерную площадку в переулке Зои Космодемьянской

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми направили в администрацию Сыктывкара обращение с просьбой оборудовать контейнерную площадку рядом с домами №5 и №8 в переулке Зои Космодемьянской. Это поможет предотвратить образование здесь стихийной свалки.

Мусор отсюда периодически вывозят, в том числе с применением тяжелой техники, но свалка образовывается снова. Оборудованного места для сбора отходов поблизости нет. Без установки контейнерной площадки в этом месте решить проблему со свалкой будет трудно, считают общественники.

«После запуска «мусорной реформы» граждане платят деньги за вывоз мусора, и им часто не понятно, куда идут эти средства, если они не могут выбросить отходы в оборудованное по всем правилам место вблизи своих домов», – отметила эксперт проекта ОНФ «Генеральная уборка», кандидат биологических наук Оксана Кулакова.