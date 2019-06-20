Путин поручил правительству подготовить предложения по выступлению Нюты Федермессер на «прямой линии»

Президент РФ, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поручил социальному блоку правительства подготовить предложения по введению отчетности и фиксации оборота наркотических средств при оказании паллиативной помощи. Вопрос применения сильнодействующих обезболивающих препаратов при лечении тяжелобольных на «прямой линии» подняла член Центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Она рассказала президенту о страхе врачей применять при лечении больных опиоидные анальгетики. Причина – возможность попасть под статью Уголовного кодекса. В связи с этим Федермессер попросила Путина поддержать декриминализацию ответственности медиков по статье 228.2 УК РФ (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ). «Для тех, кто действительно виноват, есть другие составы», – считает член Центрального штаба Народного фронта.

«Эта проблема известна. Вы правы, нужно принимать решение», – согласился Путин. По его мнению, для решения этого вопроса нужно выработать систему отчетности и фиксации оборота сильнодействующих препаратов. А если в рамках работы медиков будут выявлены элементы жульничества, это уже криминальный случай, подчеркнул Путин: «С этим нужно разбираться отдельно».

Президент попросил вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяну Голикову обратить внимание на эту проблему и подготовить предложения.