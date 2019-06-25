ОНФ запустил опрос о проблемах молодых ученых и преподавателей вузов

В мобильном приложении ОНФ «Народный контроль» стартовал опрос, задача которого – выяснить реальную ситуацию в сфере подготовки научно-педагогических кадров в стране. Молодые ученые и преподаватели высших учебных заведений смогут сообщить о трудностях, которые мешают их развитию в профессии и карьерному росту.

Опрос проводят эксперты тематической площадки ОНФ «Наука» совместно с Советом научной молодежи Сибирского отделения Российской академии наук. Он состоит из нескольких разделов, посвященных особенностям рабочего процесса, финансовому обеспечению, жилищным условиям.

Например, респонденты могут рассказать, оснащено ли их рабочее место нужной техникой, есть ли возможность проходить профосмотр и отдыхать в отпуске в желаемые даты, каков их доход и сколько времени они тратят на дорогу от работы до дома. Также можно высказать свое мнение об эффективности государственных мер жилищной поддержки молодых ученых, сложностях при защите диссертаций и причинах «утечки мозгов» за границу.

Эксперты ОНФ отмечают, что опрос поможет наладить обратную связь между научно-педагогическим сообществом и исполнителями нацпроектов «Наука» и «Образование». Без этой связи невозможно эффективно исполнить «майский указ» президента РФ.

«Мы хотим сначала получить информацию непосредственно от участников опроса: какие есть ограничения для карьерного роста, какого рода препятствия имеются в сфере улучшения материального обеспечения и повышения качества рабочих мест научно-педагогических кадров. Если, по мнению ученых, такие проблемные точки существуют, то мы, конечно, вмешаемся. В рамках тематических площадок ОНФ «Наука» и «Образование» с помощью экспертов мы проанализируем каждую негативную ситуацию и в случае необходимости возьмем ее под свой контроль», – прокомментировала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Развивать национальную систему подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров – одна из задач нацпроекта «Наука». Он предусматривает ряд мероприятий, которые должны сделать более привлекательной работу в РФ для отечественных и зарубежных ученых, молодых перспективных исследователей.