«Молодежка ОНФ» в Коми организовала танцевальный конкурс среди участников фестиваля воздухоплавания в селе Ыб

Команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми организовала танцевальный конкурс на III всероссийском фестивале воздухоплавания «Живой воздух» в селе Ыб Сыктывдинского района.

Фестиваль «Живой воздух» в селе Ыб – событие, собравшее воздухоплавателей из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Кунгура Пермского края и Казахстана. Организаторами мероприятия выступили Финно-угорский этнопарк и Федерация воздухоплавания Пермского края.

«Молодежка ОНФ» организовала для гостей фестиваля танцевальное соревнование. Проект собрал более 130 участников из Коми, Архангельской и Кировской областей.

«Когда к нам обратились организаторы с просьбой помочь организовать что-нибудь интересное и занимательное, мы ни секунды не сомневались. У нас здорово все получилось – танцевальное соревнование понравилось всем», – рассказал участник «Молодежки ОНФ» Кирилл Обрезков.