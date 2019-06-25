Эксперты ОНФ обсудят на круглом столе тарифы и порядок вывоза мусора для жителей сел и дачных товариществ

На площадке Общероссийского народного фронта 27 июня пройдет круглый стол, посвященный установлению тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) для жителей сельских населенных пунктов и дачных товариществ.

Представители Минприроды России, региональных операторов по обращению с отходами, дачных объединений, эксперты обсудят проблему излишних начислений за вывоз мусора для сельских жителей.

Дело в том, что жители сельских территорий сами упаковывают и выносят отходы в ближайшие доступные места, хотя оплачивают услуги по обращению с отходами в том же размере, что и горожане.

На горячую линию ОНФ с 29 января по 31 мая по вопросам «мусорной реформы» поступило 241 обращение от граждан, которые не согласны с тем, что должны оплачивать услугу за вывоз мусора наравне с горожанами, так как сами его утилизируют. Проблема усугубляется еще и тем, что в деревнях нет контейнеров для сбора отходов, встретить их можно только в поселках.

Еще одна тема, которую обсудят участники круглого стола, – обоснованность расчета нормативов накопления. Так, даже в одном регионе нормативы накопления могут существенно различаться.

Не менее важная тема – законодательно закрепленные требования о минимальных сроках вывоза мусора. Независимо от того, как быстро сельские жители фактически накапливают отходы, сборщики мусора все равно будут приезжать к ним в теплое время года раз в сутки, а в холодное – раз в трое суток. И людям придется платить за все эти очевидно лишние визиты. Эксперты ОНФ обсудят, можно ли создать для сельских жителей возможность заказывать вывоз ТКО по мере необходимости.

«Недовольство нормативами выражают и жители городов, которые периодически приезжают на свои дачные и садоводческие участки. Пока только в 60 субъектах РФ дачников выделили в отдельную категорию плательщиков. Проблема в том, что нынешняя система не предполагает сезонную оплату или оплату по факту накопления мусора в тех случаях, когда граждане приезжают на дачу либо только летом, либо только на выходные. На круглом столе мы обсудим, как изменить эту ситуацию», – сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки «Экология» Елена Цунаева.