ОНФ в Республике Коми совместно с поисковиками и волонтерами провел акцию «Судьба солдата» в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми совместно с Поисковым движением России и Волонтерами Победы в регионе в День памяти и скорби провели акцию «Судьба солдата» по оказанию помощи тем, кто ищет пропавших в Великую Отечественную войну родных и близких. Общественники организовали на территории главного воинского мемориала «Вечная слава» в Сыктывкаре работу общественной приемной и приняли восемь заявлений от родственников пропавших в войну солдат и офицеров.

Эксперт ОНФ, председатель регионального совета Поискового движения России в Республике Коми Александр Панов сообщил, что 22 июня 2019 г. все заявления были приняты от жителей Сыктывкара. Граждане рассказали, что на каком-то этапе связь их родных с отцами и дедами на фронтах войны потерялась, у некоторых семей были документы о погибших родных, похоронки, но со временем документы были утеряны, и люди сейчас не знают, где похоронены их близкие. Помимо приема заявлений общественники провели консультацию для граждан о том, как можно воспользоваться электронными базами данных об участниках Великой Отечественной войны.

Проект «Судьба солдата» осуществляется ОНФ и Поисковым движением России «Судьба солдата». В Коми к проекту подключились Волонтеры Победы в Сыктывкаре. Во время работы общественной приемной волонтеры рассказали жителям, что оказывают помощь в составлении родословного древа участников войны.

Всего принято уже 41 заявление. Работа осуществляется, в том числе, с привлечением министерства обороны РФ и архивов.

«Акцию «Судьба солдата» первоначально планировалось провести в преддверии 9 мая 2019 года. Тогда была организована работа общественных приемных в офисе ОНФ в Коми и Национальной библиотеке в Сыктывкаре. При этом активисты Народного фронта увидели востребованность проекта, как люди, услышав о нем, оставляли заявки о поиске пропавших на войне родных и близких. Поэтому по согласованию с Поисковым движением России и Волонтерами Победы было решено сделать проект «Судьба солдата» в Коми постоянным. Для этого мы регулярно организуем работу общественных приемных. Ведь это нужно не только родным и близким солдат, это нужно всем нам», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.