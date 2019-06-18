ОНФ в Коми призвал местные власти ликвидировать свалки у берега Вычегды в Жешарте

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми призвали администрацию городского поселения Жешарт Усть-Вымского района ликвидировать стихийные свалки в 160 м от берега реки Вычегда. Долгое время местные жители выбрасывают сюда мусор. Контейнерных площадок поблизости нет.

По словам граждан, власти поселения обещали оборудовать в районе образования стихийных свалок места для складирования отходов, но на сегодняшний день ничего не изменилось – контейнерных площадок по-прежнему нет.

«Особенно опасно для экологической ситуации то, что свалки расположены недалеко от реки Вычегда – одной из ключевых водных артерий региона, где, в том числе, осуществляется забор воды для централизованного водоснабжения. Поэтому считаем, что меры необходимо принять быстро. В случае необходимости общественники готовы обратиться к районным и региональным властям, а также региональному оператору по обращению с ТКО. Сейчас в первую очередь необходим конкретный план действий со стороны властей Жешарта», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор проекта Народного фронта «Генеральная уборка» в Коми Михаил Ковалев.