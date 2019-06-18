После обращений ОНФ Минтранс ввел обязательные гарантийные сроки для всех дорожных работ в стране

Сегодня вступил в силу приказ Минтранса России, который утверждает типовые условия контрактов на строительство и ремонт автодорог и дорожных сооружений (мостов, путепроводов, эстакад и др.). В типовых условиях прописаны конкретные гарантийные сроки. К этому призывали активисты Народного фронта, которые во время рейдов по стране обращали внимание на то, что качество дорог напрямую зависит от наличия гарантийных сроков на дорожные работы и их продолжительности. При этом в каждом городе эти сроки устанавливали по своему усмотрению, они разительно отличались даже в границах одного региона.

В типовых условиях Минтранс РФ прописал четкие гарантийные сроки для внутренних слоев дорожного полотна. Так, для земляного полотна и слоев основания дороги при строительстве гарантия теперь составляет не менее восьми лет, при ремонте – не менее шести лет. Гарантийный срок для покрытия из цементобетона – не менее восьми лет.

А вот гарантийный срок на верхний слой покрытия зависит от интенсивности движения. Если по участку проезжает более 20 тыс. автомобилей в сутки, то гарантия должна составлять минимум два года. Минимум четыре года – при интенсивности движения от 10 тыс. до 20 тыс. автомобилей в сутки. А если по участку передвигается менее тысячи автомобилей в сутки, то минимальный срок гарантии составляет восемь лет.

Приказ устанавливает гарантийные сроки и на дорожные знаки – от двух до десяти лет в зависимости от класса световозвращающего материала.

Гарантийные сроки на дорожную разметку различаются в зависимости от толщины слоя и материалов, из которых она выполнена: не менее полугода – на пластиковую, не менее трех месяцев – на разметку краской. Гарантийный срок на мосты, путепроводы, тоннели, эстакады теперь должен составлять не менее восьми лет.

«Наша инспекция с 2015 года обращает внимание на то, что чуть ли не в каждом населенном пункте страны власти устанавливают свои собственные гарантийные сроки на дорожные работы. Чем они при этом руководствуются – непонятно. Ведь в одном и том же регионе сроки могут сильно отличаться – от одного года до восьми лет, причем независимо от пропускной способности дорог. Порядок нужно было наводить на федеральном уровне. Новый приказ – это результат нашей совместной работы с Минтрансом, которая длилась несколько лет. И хотя выход документа надолго задержали сложности с его регистрацией в Минюсте, мы рады, что он наконец вступает в силу по всей стране», – сказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

О том, что в дорожной отрасли нет единого подхода к установлению гарантийных сроков на дорожные работы, президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину на Межрегиональном форуме Народного фронта в Ставрополе в январе 2016 г. сообщил эксперт ОНФ, главный инженер «Дорожной инспекции ОНФ» Николай Мельков. Тогда глава государства пообещал ускорить принятие закона, касающегося установления гарантийных сроков на ремонт дорог.