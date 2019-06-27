ОНФ в Коми обратил внимание властей Сыктывкара на затянувшийся ремонт двух дорог

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми направили в администрацию Сыктывкара обращение с просьбой держать на контроле ремонт городских дорог. Проведенный общественниками мониторинг выявил затянувшийся ремонт на улицах Кирова и Маркова.

В Сыктывкаре в 2019 г. в план ремонта вошли 24 дороги протяженностью почти 30 км, в том числе отмеченные на карте «убитых» дорог проекта ОНФ – Петрозаводская, Южная, Гаражная, Печорская, Катаева, Энгельса, Старовского, Чернова, Островского, Космонавтов, Карла Маркса.

У активистов Народного фронта не возникло вопросов к качеству отремонтированных в 2019 г. дорог. Однако эксперты увидели другую проблему – на отдельных улицах ремонтные работы приостановлены и не ведутся долгое время.

Такую ситуацию общественники зафиксировали на участке улицы Кирова, где ремонт должны были завершить к 12 июня 2019 г. На момент проверки ОНФ в районе парка культуры и отдыха имени Кирова строителей на месте не было. По словам местных жителей, такая картина наблюдается давно. При этом активисты ОНФ увидели на одном из участков кучу свежего бетона.

Ремонт дороги на улице Маркова начали в прошлом году, специальной техникой срезали верхний слой асфальта, после чего работы прекратились.

«Активисты ОНФ в Коми призвали муниципальные власти взять на контроль ремонтную дорожную кампанию и обязать подрядчиков не затягивать с работами. Попросили разъяснить ситуацию по улице Маркова и завершить там сплошной ремонт дорожного покрытия: ведь срезанный фрезами слой асфальта в том числе ухудшает безопасность движения и ведет к повышенному износу шин автомобилей», – сказал член регионального штаба ОНФ Павел Поташов.