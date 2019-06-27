Развожаев на Госсовете предложил обязать подрядчиков наносить только пластиковую разметку на дороги

Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев выступил с предложением обязать подрядчиков во время дорожных работ наносить только пластиковую разметку, потому что она является долговечной и соответствует ГОСТу. Об этом он заявил на Госсовете по развитию сети автодорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения.

«В Общероссийском народном фронте есть проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». С начала года его участники проехали более 40 городов и проверили состояние их дорог. Я хотел обратить внимание на ту часть национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в которой говорится о безопасности. В докладе рабочей группы очень четко отмечено, что 53 процента аварийных случаев происходят там, где есть проблемы с дорожной разметкой.

У нас, к сожалению, дорожная разметка не соответствует ГОСТу. Она повторяет судьбу листвы: весной ее как бы нет, за лето она появляется, зеленеет, а к осени желтеет и зимой опять пропадает. Это происходит из-за того, что современная долговечная пластиковая разметка, которая соответствует ГОСТу, не используется. А когда применяется, то это связано с тем, что пытаются понизить цену, а потом сделать максимально дешево и как-нибудь. Соответственно, этот ГОСТ не выполняется – наносится разметка краской, и она быстро исчезает», – заявил Развожаев.

Он добавил, что в Чебоксарах, Казани, Нижнем Новгороде, Иваново, Перми и Ставрополе разметка оказалась отличной. Это связано с тем, что в прошлом году во время дорожного ремонта использовали как раз пластиковую разметку.

«В других городах ситуация похуже, а где-то значительно хуже. Поэтому есть предложение от наших коллег из проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» – во время начала нового дорожного цикла обязательно нужно сделать так, чтобы соблюдался ГОСТ, когда подрядчики сдают дороги. Это надо особо проконтролировать», – заключил он.

Напомним, что сегодня в Кремле под председательством президента России, лидера ОНФ Владимира Путинасостоялось заседание Госсовета, темой которого стало развитие сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения. В мероприятии приняли участие главы регионов и профильные министры.