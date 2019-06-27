ОНФ призвал управление дорог Коми устанавливать предупреждающие знаки для передвижных постов фотовидеофиксации

Активисты Общероссийского народного фронта направили в управление автомобильных дорог Республики Коми обращение с предложением устанавливать предупреждающие знаки для передвижных постов фотовидеофиксации.

Активисты Народного фронта не первый год поднимают вопрос о том, чтобы камеры фотовидеофиксации на трассах региона были более открытыми для водителей.

Ранее участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми провели интернет-голосование о необходимости повышения открытости передвижных камер. Подавляющее большинство опрошенных (свыше 90%, более 1 тыс. 500 человек) подержали инициативу Народного фронта устанавливать временные предупреждающие знаки о наличии на дорогах передвижных пунктов фотовидеофиксации. Данный вопрос общественники поднимали на разных уровнях, но не были услышаны.

«Открытость, надлежащее информирование участников дорожного движения при применении передвижных постов фотовидеофиксации – это также профилактика злоупотреблений в сфере контроля на дорогах», – отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин на состоявшемся 26 июня заседании Государственного совета по вопросам развития автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы штрафовать водителей, так как цель их установки – снижение аварийности и сохранение жизни людей.