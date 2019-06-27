ОНФ в 2019 году проверит качество благоустройства 2000 дворов и 700 общественных территорий во всех регионах страны

На заседании Центрального штаба ОНФ, где подвели итоги работы основных проектов Движения в первой половине 2019 г., сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, руководитель тематической площадки «Жилье и городская среда» Елена Цунаева и член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина рассказали о работе проекта.

В прошлом году с участием представителей Центра удалось благоустроить 4090 дворов и 976 общественных территорий, более 1500 активистов вошли в муниципальные общественные комиссии по благоустройству. В 2019 г. участники Центра проверят качество благоустройства 2000 дворов и 700 общественных территорий во всех регионах страны. Также активисты ОНФ создадут «Народный стандарт качества комфортной городской среды».

«Если в 2017 году мы ставили задачу объединения людей, чтобы они участвовали в таких программах, как «Формирование комфортной городской среды», то теперь мы расширили свои обязательства. Сейчас на межведомственной комиссии мы пытаемся понять готовность всех структурных подразделений власти к реализации этой программы», – указала Калинина.

Она напомнила, что муниципальная власть обязана размещать в открытом доступе информацию по программе, и это проверяют активисты ОНФ. В итоге вовлеченность граждан при благоустройстве городской среды стала отдельной темой. Так, например, во Владивостоке, где проживают 456 тыс. жителей, в рейтинговом голосовании приняли участие лишь 410 человек.

«Естественно, такой подход к обсуждению проектных решений и формированию программ совершенно недопустим», – подчеркнула Калинина.

С проверкой реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» активисты ОНФ посетили в нынешнем году более 20 регионов. Многие из них так и не сформировали свои программы и рассчитывают только на федеральную поддержку. В ряде субъектов страны общественники поставили вопрос об эффективности расходования средств. В ходе мониторингов по-прежнему выявляются опасные дворовые территории, где на детских площадках торчат штыри и т.д., отметила Калинина.

Большой вопрос, как принимаются производимые по проекту работы. «Выясняется, что специалисты, которые должны принимать спортивные площадки, в межведомственной комиссии отсутствуют. Спортивные площадки принимает глава муниципального образования, который, как правило, по своей специальности не понимает, как это все должно работать», – отметила Калинина. Аналогичная ситуация – и со строительством детских площадок, когда представители департамента или министерства образования практически не привлекаются, добавила она.

Отдельное внимание представители ОНФ уделят качеству реализации проектов – победителей конкурса «Исторические поселения и малые города», а это 80 проектов в 43 субъектах, рассказала Елена Цунаева. К настоящему моменту вместе с федеральным координатором Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Павлом Жбановым они посетили Владимирскую, Нижегородскую, Рязанскую, Ярославскую области и Чеченскую Республику. Среди основных проблем, с которыми столкнулись общественники, – нехватка профессиональных кадров для выполнения масштабных задач федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нарушение графиков проектных и строительных работ. Также в некоторых городах нет актуальных генеральных планов, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, добавила Цунаева.

«Есть ряд типичных проблем, с которыми наш Центр будет работать. Уже сейчас в Минстрой направлены предложения по изменениям, которые мы рекомендуем внести в документацию по конкурсам, потому что конкурс продолжается. Особое внимание обращаем на проблему с кадрами. Мы запланировали специальный круглый стол «Кадровая обеспеченность реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды», – отметила она.

Также Цунаева указала на низкий уровень подготовки проектно-сметной документации, концепт-проекта.

«Это говорит о том, что очень мало архитекторов и тех организаций, которые могли бы вытянуть этот большой федеральный проект», – резюмировала она.