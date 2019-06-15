ОНФ в Коми добился проведения ремонта подъездных путей к больницам Сыктывкара и Эжвинского района

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми добились проведения ремонта подъездных путей к больницам в Сыктывкаре и Эжвинском районе.

Общественники выявили разбитые дороги к больницам во время мониторингов и рейдов. В удручающем состоянии находились дорожные участки к больнице Эжвинского района, Сыктывкарской городской больнице №1 и Сыктывкарской городской больнице в поселке Краснозатонский. По итогам региональной конференции ОНФ общественники направили в правительство республики предложение по решению этого вопроса.

«Сейчас проблема разбитых подъездных путей к больницам Сыктывкара и Эжвинского района, поднятая активистами ОНФ в Коми, стала решаться. Ведь из-за нерешенности данного вопроса страдали пациенты, в том числе тяжелые, которых машины скорой помощи с трудом подвозили к приемным покоям. Особо обратим внимание на то, чтобы все работы по ремонту подъездных путей и дорожных участков к больницам были проведены качественно. Нельзя допустить, чтобы в следующем году, после зимы, новое дорожное полотно «сошло» вместе со снегом. Поэтому активисты ОНФ в Коми будут контролировать ход работ на всех этапах», – прокомментировала модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение», сопредседатель регионального штаба Народного фронта Ольга Федулова.

В министерстве здравоохранения Республики Коми сообщили, что на работы по восстановлению дорожного полотна к больнице Эжвинского района, Сыктывкарской городской больнице №1 и Сыктывкарской городской больнице в поселке Краснозатонский выделено 26,8 млн руб. Будут выполнены работы по капитальному ремонту асфальтового полотна, ремонту бордюров, тротуаров, парковок и расширению дорог. По плану работы должны завершиться в начале августа 2019 г.