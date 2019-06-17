Эксперты ОНФ обсудили меры антиалкогольной политики

На площадке ОНФ состоялось экспертное совещание, посвященное мерам борьбы со злоупотреблением алкоголя. Это мероприятие стало третьим в серии подобных обсуждений, посвященных вопросам снижения смертности и увеличения продолжительности жизни. Эксперты Народного фронта обсудили, какой вклад спиртные напитки вносят в ухудшение здоровья россиян, как борьба с этой пагубной привычкой влияет на смертность населения и какие новые меры антиалкогольной политики необходимо внести в законодательство. По итогам этой работы эксперты ОНФ направят в правительство РФ рекомендации по дополнению национального проекта «Демография».

В совещании под руководством сопредседателя Центрального штаба ОНФ, доктора Леонида Рошаля приняли участие эксперты в области здравоохранения и демографии, представители Минздрава, Госдумы, МВД России, Росалкогольрегулирования, Росстата, Роспотребнадзора, Международной лаборатории исследований населения и здоровья Высшей школы экономики, руководители крупных медицинских центров, РАНХиГС, Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, Института научно-общественной экспертизы, академики РАН, юристы и эксперты ОНФ.

«В настоящее время в Росси принято много действенных мер по снижению потребления алкогольной продукции – ограничение рекламы спиртных напитков, повышение акцизов, установление минимальной цены на крепкие напитки, запрет на ночную продажу алкоголя, информирование населения о вреде потребления спиртных напитков, борьба с незаконной торговлей и контрафактом. Эти и другие меры принесли долгожданный результат – уровень смертности населения начал снижаться. Наша задача сегодня – проработать новые меры, чтобы максимально эффективно достичь поставленных президентом РФ задач – снижения смертности и увеличения продолжительности жизни», – сказал Леонид Рошаль.

Участники совещания отметили, что алкоголь вносит существенный вклад в преждевременную смертность населения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно алкоголь убивает в мире более трех миллионов человек, или каждого 20-го. В рейтинге стран, где фиксируется самая высокая смертность от злоупотребления спиртными напитками, Россия занимает третье место. Больше всего от выпивки погибают мужчины — 735 случаев на 100 тыс. населения (у женщин — 230 случая на 100 тыс. населения).

«Доля смертности от отравлений алкоголем в общей структуре смертности составляет 38 процентов. Кроме того, с алкоголем связана значительная часть смертей от внешних причин: убийств, самоубийств, травм, утоплений, пожаров. Чтобы добиться снижения смертности нам необходимо усилить антиалкогольные меры. В 1986-1987 гг. смертность населения России была ниже, чем во многих европейских странах. За время антиалкогольных мер страна сохранила 1 млн 200 тыс. жизней. Это убедительно свидетельствует, что они работают», – подчеркнул член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин.

Эксперт ОНФ, научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара Игорь Ефремов предложил в розничных магазинах продавать только слабые спиртные напитки, крепость которых не превышает пяти градусов. А все, что крепче, — выставлять в специализированных магазинах с отдельным входом с улицы. Также он предложил урегулировать цены на крепкий алкоголь: она должна расти быстрее, чем на слабые алкогольные напитки. По мнению Ефремова, это поможет изменить картину потребления алкоголя.

По словам руководителя отдела информатики и системных исследований Московского НИИ психиатрии Александра Немцова, с 2004 г. на улучшение ситуации с потреблением алкоголя повлиял ряд принятых законодательных актов. Чтобы снизить потребление спиртных напитков еще больше, требуется серьезная информационная работа и гибкая ценовая политика в отношении продажи крепкого алкоголя. Он подчеркнул, что особо высокая смертность приходится на новогодние праздники с 1 по 17 января, в связи с чем необходим комплекс мер по регулированию ценовой политики на крепкий алкоголь в конце года – в декабре.

Профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына рассказала, что на первом месте по эффективности борьбы с потреблением алкоголя находится фискальная политика (повышение цены), на втором – ограничительная. Повышение цены воздействует в первую очередь на активных потребителей спиртных напитков и подростков.

«Люди действительно начинают пить меньше, – пояснила эксперт. – Информационно-просветительские меры же в большей степени влияют на потенциальных и начинающих потребителей и имеют долгосрочный характер. Поэтому все меры должны применяться в комплексе. Кроме того, исследования показывают, что ограничение времени продажи алкоголя оказывает большое влияние на статистику ДТП и уровень преступности. Каждый дополнительный час, когда магазин не работает вечером, снижает уровень дорожно-транспортных происшествий в регионе на 10 процентов, общий уровень преступности на 9 процентов и уровень преступности подростков на 14 процентов».

В разных регионах власти по-разному контролируют процесс реализации алкогольных напитков, отметил заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Владислав Заславский. «В некоторых субъектах, например, в Калмыкии, в 2018 г. правонарушения выявлены в 50 розничных точках продажи алкогольных напитков. А, например, в Татарстане или Челябинской области в более 4 тыс. торговых точках. То есть разница более, чем в 80 раз», – пояснил он. В связи с чем Заславский предложил ОНФ проверять, как в субъектах работают меры по ограничению алкоголя. Особое внимание следует уделить незарегистрированной алкогольной продукции, в том числе нелегальной продукции (контрафакту), самогону, псевдолекарствам, таким как боярышник, а также суррогатам (одеколоны, лосьоны, технические жидкости) и др. При этом Заславский обратил внимание, что в общем объеме потребления алкогольной продукции на душу населения, который по данным Минздрава России в 2018 г. составляет 9.5 л., незарегистрированная продукция составляет 3 л.

Эксперт ОНФ, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай прокомментировал новость о запрете продажи алкоголя гражданам с 21 года. По его мнению, сейчас разумно предусмотреть запрет только на крепкий алкоголь, который вносит наибольший вклад в смертность. Но возможно позже нужно распространить эту меру и на слабоалкогольные напитки.

Эти и другие предложения, сформулированные в проекте решения, эксперты ОНФ направят в Минздрав РФ, Минтруд РФ и Росалкогольрегулирование. А по итогам всей серии совещаний представители Народного фронта представят в правительство РФ рекомендации по дополнению национального проекта «Демография».