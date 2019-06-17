Более 100 детей приняли участие в акции «Идем в музей» в Республике Коми

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми подвели итог всероссийской акции «Идем в музей» в регионе. Более 100 детей побывали в музеях Сыктывкара, села Выльгорт Сыктывдинского района, сел Визинга, Межадор и Куратово Сысольского района.

Особенно активно прошла акция «Идем в музей» в Сысольском районе – в нее включились все местные музеи: истории и культуры Сысольского района в селе Визинга, литературных героев Ивана Куратова «Кöч Закар керка», расположенного в селе Куратово, музей имени Ивана Морозова в селе Межадор.

«В этом году вся республика отмечает 180-летие со дня рождения самого известного уроженца Сысольского района Ивана Алексеевича Куратова – основоположника коми национальной литературы, поэта, лингвиста и переводчика. Представители ОНФ в Коми вместе с отрядом детского оздоровительного лагеря побывали в музее литературных героев Ивана Куратова в селе Куратово. Для гостей музея провели обзорную экскурсию по залам, рассказали о жизни и творчестве выдающегося литературного деятеля, а также о героях его известных произведений. А еще гости играли в игру «КуратОВъ», с помощью которой познакомились с биографией Ивана Куратова, памятными местами и событиями, связанными с ним и его произведениями», – рассказала эксперт тематической площадки ОНФ «Культура» в Республике Коми, директор музея истории и культуры Сысольского района Юлия Соколова.

Для детей из поселка Первомайский Сысольского района был организован интересный и познавательный квест «Тайный год музея». По легенде, старый смотритель музея волшебным образом исчез, прихватив с собой ценный экспонат. Ребята с удовольствием разгадывали загадки квеста, решали задачи и головоломки и в итоге узнали тайный код, который привел к «исчезнувшему» экспонату.

В районном музее истории и культуры дети познакомились с новой экспозицией «Традиционные ремесла Сысольской земли конца XIX – начала XX вв.». Экспозиция создана благодаря реализации проекта «Голос ремесел» – открытого благотворительного конкурса по выделению малых грантов на развитие культурных инициатив городов и районов Республики Коми «Северная мозаика» эксперта ОНФ, депутата Госдумы Ольги Савастьяновой.

Ранее активисты ОНФ в Коми провели акцию «Идем в музей» для детей села Выльгорт Сыктывдинского района и Сыктывкара: в музее имени Эмилии Налимовой ребята познакомились с познавательной программой «Как учились в старину», а в музее великой лыжницы, олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной познакомились со спортивными достижениями и узнали о ее вкладе в развитие спорта республики, страны и всего олимпийского движения.

Общественники отметили, что нестандартные формы работы в музеях очень увлекательны и интересны для детей всех возрастов. Ребята не просто проводят время и играют, они узнают много новой и полезной информации о своей малой и большой родине. «Акция «Идем в музей» позволила молодому поколению и всем участникам в очередной раз прикоснуться к прошлому, к истории нашей родины, ее культуре – тому, о чем мы не имеем права забывать», – отметила Соколова.