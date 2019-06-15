Народный фронт приглашает россиян стать активистами проекта «Село. Территория развития»

Народный фронт в рамках проекта «Село. Территория развития» приглашает всех неравнодушных граждан принять участие в отслеживании строительства социальных объектов в сельской местности – от процедуры госзакупки до обеспечения квалифицированными кадрами. В частности, на селе уже в этом году должно быть построено более 500 объектов социальной сферы, тысячи сел должны подключить к высокоскоростному интернету, сотни тысяч жителей – обеспечить услугами новых медорганизаций и т.д. Мониторинг влияния нацпроектов на качество жизни россиян эксперты ОНФ запускают во всех регионах.

«На повышение качества жизни на селе выделены колоссальные средства из федерального бюджета, – пояснила координатор проекта «Село. Территория развития», председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. – Мы должны обеспечить общественный контроль за их эффективным расходованием. Новый проект ОНФ будет держать на контроле строительство каждого запланированного объекта – от процедуры госзакупки до начала работы. Особое внимание планируем уделить кадровому обеспечению новых объектов и организации их работы. Ведь какой прок жителям, к примеру, от нового фельдшерско-акушерского пункта, если в нем некому работать или он открыт только раз в неделю. Только когда чиновники на местах не просто обеспечат строительство медицинской организации или культурного центра, но и отработают организационные и кадровые вопросы, жители почувствуют реальное улучшение».

Другая важная задача проекта – вовлечь местных жителей в развитие сельских территорий через реализацию их собственных инициатив.

«Чтобы научиться определять «точки роста» экономики поселения, мы отберем не меньше 85 сел и с каждым проведем соответствующую работу. А на основе этого опыта будем комплексно обучать команды развития сел, состоящие из активных жителей, представителей местной власти и бизнеса», – сообщила Юлия Оглоблина.

Для участия в проведении мониторингов реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Цифровая экономика» и других уже в этом году Народный фронт планирует привлечь не менее 800 активистов.

ОНФ приглашает всех, кому небезразлична судьба российского села, присоединиться к проекту «Село. Территория развития».