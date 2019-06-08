Фонд ЖКХ и ОНФ в Республике Коми достигли договоренности о совместной работе по проблемам капремонта в регионе

По инициативе экспертов Общероссийского народного фронта в Республике Коми комиссия Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства взяла на контроль исправление недостатков капитального ремонта в домах Сыктывкара и Печоры. Представители федеральной структуры посетили республику для проверки объектов по программам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и реализации программ капремонта. Сотрудники Фонда ЖКХ и активисты ОНФ провели совместные рейды и достигли договоренности о продолжении совместной работы для защиты интересов жителей многоквартирных домов.

Фонд ЖКХ по итогам визита на основании предложений ОНФ в Коми взял на контроль ремонт дома на улице Строительной, 20, корп. 3, в Печоре: на протяжении двух лет после капремонта здесь протекает крыша.

На контроль взят затянувшийся капитальный ремонт дома по улице Корабельной, 2А, в поселке Краснозатонский в Сыктывкаре: капитальный ремонт здесь должен быть завершен до 31 августа 2019 г.

Также выявлены недостатки капремонта дома по улице Бабушкина, 25, и недостатки в эксплуатации лифтов обслуживающих организаций в доме по Октябрьскому проспекту, 38, в Сыктывкаре и в доме по улице Бумажников, 3, в Эжвинском районе. После инспекции Фонда ЖКХ недостатки будут устраняться.

По итогам работы представители Фонда ЖКХ по предложению Народного фронта в Коми также дали рекомендации о рассмотрении вопроса внесения строительных организаций, допустивших существенные нарушения в ходе капитального ремонта домов, в реестр недобросовестных подрядчиков.

«Работа представителей Фонда ЖКХ в Республике Коми прошла эффективно и на высоком уровне: она показала, что с нарушениями капитального ремонта домов, из-за чего страдают люди, никто мириться не будет. Фонд ЖКХ и активисты ОНФ в Коми будут добиваться исправления недостатков. Совместная работа и мониторинги исполнения программ переселения и капремонта будут продолжены», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.