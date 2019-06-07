Опрос ОНФ: Больше всего автомобилисты недовольны дорожным покрытием, качеством уборки и разметки

Весной этого года в мобильном приложении ОНФ «Народный контроль» прошел опрос об уровне удовлетворенности водителей и пешеходов качеством дорог регионального и местного значения. Он показал, что сильнее всего автомобилисты недовольны дорожным покрытием, качеством уборки и разметки. А половина опрошенных из-за плохих дорог ремонтируют свои транспортные средства от одного до нескольких раз в год. Итоги таких опросов ОНФ будет использовать для мониторинга реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В опросе приняли участие 2,4 тыс. человек. Из них 78% – это водители, 22% – пешеходы, которые не управляют автотранспортом. Среди респондентов – жители как малых и средних городов, так и городов-миллионников.

Больше всего претензий у россиян – к дорожному покрытию, его качеством недовольны 87% опрошенных. Качество уборки дорог и улиц удручает 55% респондентов. Низкое качество разметки отметили 43% участников опроса, недостаточный уровень освещения или его отсутствие на пешеходных переходах и подходах к ним – 39%, освещение дорог – 35%.

Треть респондентов недовольны пропускной способностью дорог – количеством полос и светофоров на загруженных участках, еще треть – имеют вопросы к рациональности организации дорожного движения.

Меньше всего участников опроса возмущают дорожные знаки и ограждения на обочинах и разделительных полосах: их упомянули 12 и 10% респондентов. Отвечая на этот вопрос, участники могли выбрать несколько вариантов ответа.

Дороги в городах ремонтируют ежегодно – так ответили 39% опрошенных. 11% респондентов сообщили, что это случается один раз в два-три года. А вот 28% опрошенных ответили, что периодичность ремонта в их населенных пунктах – более трех лет. При этом целых 10% опрошенных отмечают, что ремонтные работы на дорогах, которыми они пользуются постоянно, не велись ни разу.

Результаты опроса подтвердили то, в чем ежегодно убеждаются участники Дорожной инспекции ОНФ: качество дорог сильно меняется в зависимости от сезона. С приходом весны оно становится заметно хуже – так ответили 75% опрошенных. Остальные сказали, что состояние покрытия хотя и ухудшается, но немного или не изменяется совсем.

Без сомнения, качество дорог влияет на скорость передвижения автомобилей и их техническое состояние. Так, 53% участников опроса сообщили, что вынуждены ездить с более низкой скоростью, чем разрешают знаки, из-за низкого качества дорожного покрытия. А 15% респондентов не могут разогнаться до разрешенной скорости из-за пробок.

В то же время из-за плохих дорог 45% опрошенных ремонтируют свои транспортные средства раз в год, 29% – несколько раз в год.

«Нам были важны результаты этого опроса, чтобы сопоставить наши выводы, которые мы делаем в ходе экспертных рейдов по регионам, с мнением рядовых автомобилистов и пешеходов со всей страны. Итоги таких опросов мы будем использовать в работе тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе для мониторинга исполнения мероприятий федерального проекта «Дорожная сеть», на который в этом году планируют потратить 589,5 млрд рублей, то есть 91 процент от общего объема финансирования нацпроекта», – сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдума Александр Васильев.