Правительство поддержало законопроект ОНФ о либерализации административных наказаний для НКО

Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект ОНФ о замене штрафов на предупреждения для некоммерческих организаций, которые впервые допустили административное правонарушение. Эксперты Народного фронта предложили ввести для НКО норму, которая уже действует для субъектов малого и среднего предпринимательства. К примеру, за нарушение сроков сдачи отчетности коммерческая компания сейчас сначала получает предупреждение, а некоммерческая – сразу штраф.

Согласно тексту законопроекта, административный штраф для НКО нужно заменить на предупреждение, если организация совершила правонарушение впервые и не нанесло вреда жизни или здоровью людей, экологии, безопасности государства или чьему-либо имуществу.

Кабинет министров поддержал предложение Народного фронта, но в своем отзыве на законопроект отметил, что нужно будет определить перечень статей КоАП РФ, при нарушении которых НКО не смогут рассчитывать на замену штрафа предупреждением.

Например, по мнению правительства РФ, такая «поблажка» не может быть применена в случае нарушения порядка деятельности НКО, которая выполняет функции иностранного агента, а также в случае, если такого рода организация продолжает работу, несмотря на решение о приостановлении ее деятельности.

«Вместе с ответственным комитетом Госдумы мы обсудим перечень статей КоАП, на которые не будет распространяться законопроект. В целом же мы благодарны правительству РФ за поддержку инициативы Народного фронта. НКО в нашей стране играют большую социальную роль, которая с каждым годом увеличивается и, безусловно, нуждается в дополнительной поддержке государства. Тем более логично распространить на них те нормы, которые уже не первый год облегчают жизнь бизнес-структур, которые по определению более платежеспособны, чем НКО. Рады, что эта дискриминирующая НКО несправедливость в нашем законодательстве будет устранена», – прокомментировала член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко.

Напомним, законопроект внесли в Госдуму в октябре 2018 г. депутаты – представители ОНФ Николай Будуев, Татьяна Соломатина, Наталья Костенко, Татьяна Алексеева и другие парламентарии. В январе 2019 г. его поддержал комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.