ОНФ в Коми призвал власти сохранить библиотеку в деревне Туискерес

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Коми направило обращение в администрацию Усть-Вымского района и министерство культуры республики с просьбой возобновить работу библиотеки в деревне Туискерес.

По словам жителей деревни, в которой проживают 200 человек, библиотека была востребованной, ее посещали дети и молодежь. Несмотря на заверения руководства Усть-Вымского района в том, что учреждение культуры будет сохранено, 1 мая 2019 г. библиотеку закрыли.

«Сегодня все библиотеки отличаются многообразием форм работы, они выполняют не только информационную, но и досуговую, и культурно-просветительскую функции. Особенно это важно в сельской местности, так как от этого во многом зависит сохранение наших деревень и сел. Считаем, что органы власти должны прислушаться к мнению людей в вопросе сохранения библиотеки в Туискересе», – сказала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки Народного фронта «Культура» в Коми Валентина Судакова.