В Госдуме отметили вклад проекта ОНФ «За честные закупки» в работу по борьбе с коррупцией

В рамках «правительственного часа» в Государственной думе с участием Генерального прокурора РФ Юрия Чайки обсуждалась тема борьбы с коррупцией. Во время выступления председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил вклад проекта ОНФ «За честные закупки» в антикоррупционную работу.

Один из приоритетов работы надзорного ведомства, по словам Юрия Чайки, — противодействие коррупции. За последние три года прокурорами были направлены в суд десятки исков об обращении в доход государства имущества коррупционеров на 25 млрд руб.

Василий Пискарев, в свою очередь, отметил, что наиболее коррупционной остаётся сфера «освоения бюджетных средств». «Только по материалам Общероссийского народного фронта за последние пять лет отменено закупок и устранено нарушений в тендерах на сумму более 300 млрд рублей», — сказал Пискарев.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта рассказал, что за время работы к проекту присоединилось 13 тыс. неравнодушных граждан со всех регионов страны.

«Активисты проекта ежедневно проводят мониторинг закупок и выявляют как закупки роскоши, так и более серьезные нарушения. В прошлом году активисты совместно с экспертами анализировали закупки на предмет сговоров на торгах. В результате этой работы было выявлено закупок с признаками антиконкурентных соглашений на сумму более 350 млрд рублей. Мы активно взаимодействуем с контролирующими и правоохранительными органами. Проводим совместные расследования с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой. Координаторы проекта в регионах также ведут совместную работу с ведомствами», — рассказал Гетта.