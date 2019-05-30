«Молодежка ОНФ» продолжает принимать участие во всероссийской акции «Безопасность детства»

Сегодня, 29 мая, в Администрации президента РФ состоялось селекторное совещание, посвященное запуску Всероссийской акции «Безопасность детства» в 2019 г. В мероприятии под председательством уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти – Министерства спорта, Министерства просвещения, Министерства внутренних дел, а также уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации и руководители общественных организаций.

С докладом о деятельности «Молодежки ОНФ» в рамках акции «Безопасность детства» выступил ее руководитель, заместитель руководителя Исполкома Общероссийского народного фронта​ Игорь Кастюкевич.

«Команда «Молодежки ОНФ» принимает участие в акции с момента ее запуска в 2018 году. Особое внимание участники команды уделяют потенциально опасным местам, представляющим угрозу здоровью и жизни детей. Все обнаруженные нарушения и неисправности по возможности устраняются силами команд, также к решению проблем привлекаются муниципальные власти, собственники объектов и контрольно-надзорные органы. В 2019 году мы продолжим работу по ранее перечисленным векторам. Особое внимание, мы считаем, необходимо уделить территориям, по которым дети осуществляют свое перемещение ежедневно: придомовые территории, детские площадки, пространства вблизи образовательных учреждений», – рассказал Кастюкевич.

В рамках первого этапа акции, который проходил с 1 июня по 31 августа 2018 г., участники команды «Молодежки ОНФ» проводили рейды в местах массового отдыха семей с детьми, проверки осуществлялись на предмет безопасности парков, пляжей, мест для купания, детских площадок и игровых комплексов, торгово-развлекательных центров и аттракционов.

C наступлением осени работа команды «Молодежки ОНФ» в данном направлении не прекратилась. Ребята активно продолжали проводить проверку мест массового отдыха, досуга и развлечения детей и семей с детьми, а также добивались устранения нарушений, выявленных в ходе летнего этапа всероссийской акции «Безопасность детства».

В период с сентября 2018 г. по настоящее время региональными командами «Молодежки ОНФ» было осмотрено более 1 тыс. объектов, выявлено более 500 нарушений. Из них более 62% были оперативно устранены. Наиболее активно в этом направлении проводилась работа в Санкт-Петербурге, Калужской, Новосибирской, Вологодской, Амурской, Волгоградской, Ивановской, Омской областях, в Республике Калмыкия.

Как и летом 2018 г., проведенные проверки показывают, что больше всего опасностей детей подстерегает на детских игровых и спортивных площадках: сломанные и неустойчивые качели и футбольные ворота, сгнившие доски на горках и ином оборудовании или их отсутствие, наличие камней, арматуры, недостроенных элементов.

Однако невозможно добиться больших результатов, не вовлекая в акцию новых участников. «Акция «Безопасность детства» работает. В наших силах создавать безопасную обстановку в наших городах, деревнях, селах. Об этом мы неустанно повторяем участникам наших региональных команд. И мы хотим, чтобы философией «ответственного отношения к территориям, на которых мы проживаем», «заботы о соседях» руководствовались не только молодые люди, но и все мы», – подчеркнул руководитель «Молодежки ОНФ».