Эксперты ОНФ обсудят требования к сохранению, содержанию и использованию объектов культурного наследия

Представители тематической площадки ОНФ «Культура» проведут экспертное совещание «Сохранение объектов культурного наследия». Мероприятие пройдет в рамках исполнения поручения президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина, данного им на прошедшем в Сочи Медиафоруме ОНФ. В совещании примут участие министр культуры Владимир Мединский и заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Сергей Аноприенко. Модератором выступит сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Тему сохранения памятников культуры в диалоге с президентом на Медиафоруме ОНФ поднял саратовский журналист и краевед Алексей Голицын. Участник форума попросил главу государства принять программу, которая делала бы выгодным восстановление и поддержание в достойном состоянии таких объектов. Региональные и муниципальные власти, по мнению журналиста, с этим не справляются.

После этого активисты ОНФ провели мониторинг объектов культурного наследия в 66 регионах страны. Везде нашлись памятники в аварийном состоянии. Среди них – купеческие лавки и жилые дома, графские усадьбы, здания ведомств, семинарий, гимназий, храмы и скульптурные композиции. Об их заброшенности в том числе рассказывали в своих сюжетах сотрудники СМИ, приславшие работы на конкурс журналистских работ «Правда и справедливость».

Результаты мониторинга будут представлены на совещании. В нем поучаствуют представители Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, руководители музеев и департаментов культуры, научных и исследовательских учреждений, Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. Эксперты обсудят существующую практику и правовые нюансы пересмотра требований к сохранению, содержанию и использованию объектов культурного наследия. Также они поговорят о внесении изменений в законодательство для закрепления полномочий по государственному надзору за федеральными органами власти.