ОНФ в Коми добился установки необходимых дорожных знаков в Сыктывкаре

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми добились замены «неправильного» дорожного знака на улице Советской и установки необходимого запрещающего знака на улице Бабушкина в Сыктывкаре. Работы на основании обращения общественников провела администрация города.

На улице Советской в районе перекрестка с улицей Коммунистической вместо «неправильного» дорожного знака, запрещающего поворот налево при движении от городского аэропорта, установлен знак «Движение прямо или направо».

Здесь, в центре Сыктывкара, узкие улицы, вместе с тем поток машин существенный, поэтому, чтобы не было помех движению, был установлен запрещающий поворот налево знак. Однако эксперты ОНФ в Коми обратили внимание, что он не выполняет свою функцию по исключению помех, так как не запрещает делать разворот на перекрестке. В ГИБДД по Сыктывкару поддержали позицию общественников.

После обращения активистов ОНФ в Коми администрация города организовала работы по замене знака и установке нового, отвечающего всем требованиям безопасности дорожного движения: знак «Движение прямо или направо» запрещает и поворот налево, и разворот.

Также после обращения общественников администрация города установила дублирующий дорожный знак «Остановка запрещена» на улице Бабушкина в районе городского ЗАГСа.

Дело в том, что здесь имеется выезд со дворов, при этом водители, которые выезжают на улицу Бабушкина, не могут видеть соответствующий запрещающий знак, установленный в начале улицы у перекрестка с улицей Советской. Данное обстоятельство являлось причиной недоразумений и штрафов водителей.

«Активисты ОНФ в Коми в постоянном режиме проводят работу по повышению безопасности дорожного движения. Ранее по предложениям общественников и на основании сигналов граждан были устранены недостатки дорожных знаков на пересечении улицы Коммунистической и Октябрьского проспекта, установлен «лежачий полицейский» на перекрестке улиц Пушкина и Ленина в Сыктывкаре, оборудован предупреждающими знаками опасный участок трассы Куратово – Широкий Прилук в Сысольском районе. Работа в этом направлении будет продолжена», – сообщил член регионального штаба ОНФ в Коми Павел Поташов.