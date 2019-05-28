Активисты ОНФ проводят мониторинг инфраструктуры сельских школ

В селах, особенно в отдаленных поселениях Хабаровского края, немало школ, где нет коммунальных удобств; здания нуждаются в срочном ремонте, а прилегающая к ним территория – в благоустройстве. Трудности с обновлением школьной инфраструктуры и другие проблемы сферы образования обсудили эксперты ОНФ в ходе визита сопредседателя Центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой в Хабаровский край 23-24 мая.

В Хабаровском крае достаточно примеров положительного опыта работы системы образования, однако наряду с ними существует и ряд проблем, в основном инфраструктурного характера. Не всегда материально-техническое состояние школ соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. Проблемы со школьной инфраструктурой в основном типичные: фасады зданий разрушаются, окна ветхие и давно нуждаются в замене, требуется привести в порядок санузлы. Пришкольные территории в большинстве случаев или вообще не огорожены, или ограждение требует срочного ремонта.

Чтобы убедиться, насколько остро стоит проблема благоустройства сельских школ, Елена Шмелева посетила школу села Матвеевское. По наблюдениям сопредседателя, здесь, с одной стороны, проведен косметический ремонт, установлен теплый туалет, а благодаря настойчивому вниманию регионального отделения ОНФ вчера появился высокоскоростной интернет. С другой — устарело само здание и вся школьная инфраструктура, отсутствуют спортивный и актовый залы, а компьютерный класс вообще «виртуальный». Между тем строительство новой школы по самым разным причинам откладывается уже второй год.

«Мы собираемся проверить все сельские школы и взять на особый контроль ОНФ те, где нет современной инфраструктуры, канализации, водопровода. Мы запросим и проанализируем программы по исправлению ситуации с такими школами в каждом регионе. В противном случае проблемы могут не решаться годами», — заявила Елена Шмелева на встрече с общественниками.

Руководители регионального отделения ОНФ рекомендовали властям провести инвентаризацию школьной инфраструктуры в сельской местности, в том числе с помощью экспертов регионального ОНФ, – на ее основе будет определен перечень задач, которые необходимо решить с помощью мероприятий программ развития (государственных, региональных и муниципальных), а также провести конкурсы по поддержке проектов НКО и местных гражданских инициатив.

Эксперты Народного фронта вместе с представителями образовательных, научных и общественных организаций Хабаровского края обсудили и другие вопросы сферы образования, в частности – доступность бесплатных рабочих тетрадей, необходимость их повсеместного использования, что становится существенным финансовым обременением для большинства родителей региона. Также эксперты отметили, что между дошкольными и школьными звеньями образования должна быть преемственность, каждому ребенку должно быть комфортно при переходе с одной ступени на другую. Однако и здесь есть ряд проблем. Например, выявлены случаи, когда образовательные учреждения навязывают родителям платные курсы для подготовки дошкольников к вступительным тестам, что напрямую противоречит закону об образовании.

Кроме того, есть вопросы к уровню профессиональной подготовки, компетентности дошкольных педагогов, не учитывающих в процессе воспитания и обучения индивидуальные особенности ребенка. Участники совещания предложили разработать типовые соглашения между дошкольными и общеобразовательными учреждениями, расположенными недалеко друг от друга. Они должны наладить единый и непрерывный образовательный процесс на смежных этапах развития ребенка.

Эксперты также обсудили проблемы доступности дополнительного образования для детей. Здесь очевиден дефицит компетентных специалистов, а в целом в системе — нехватка финансовых средств. Федеральный и региональный уровни законодательства, регламентирующие сферу общего образования, нуждаются в доработке, а программы, по которым работают педагоги, в модернизации, зафиксировали эксперты ОНФ.

Следующее заседание хабаровского отделения ОНФ с федеральными экспертами по теме «Образование» состоится в конце июня. До этого предстоит большая работа по сбору и анализу ситуации «на земле» и в каждой конкретной проблемной школе.