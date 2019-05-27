Активисты ОНФ в Коми ликвидировали свалку и высадили деревья в лесной зоне близ села Корткерос

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми ликвидировали в лесной зоне близ села Корткерос свалку объемом около 10 куб. м и высадили на этом месте саженцы сосны. Экологическое мероприятие общественники организовали в рамках акции «Лесу – да! Свалкам – нет!» проекта ОНФ «Генеральная уборка». В нем приняли участие педагоги и ученики Корткеросского школьного лесничества, руководство районного комитета по охране окружающей среды Минприроды Коми.

Свалка состояла из коммунальных и строительных отходов. Администрация Корткеросского района выделила для экологической акции самосвал, оборудованный манипулятором для погрузки. Отходы из лесной зоны были транспортированы и захоронены на межмуниципальном полигоне твердых коммунальных отходов под Сыктывкаром (в Корткеросском районе полигон в стадии строительства).

После очистки территории общественники вместе с учащимися Корткеросского школьного лесничества высадили более 50 саженцев сосны, предоставленные лесничеством.

«Для активистов проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Коми акция «Лесу – да! Свалкам – нет!» стала традиционной. Ведь в борьбе с мусором и сохранением лесов важно не только добиваться результатов от органов власти и ответственных лиц, но и самим показывать пример. В первую очередь это важно для подрастающего поколения, от которого в будущем будет зависеть благополучие страны, в том числе в сфере экологии. Поэтому хорошую традицию по уборке зеленых зон от мусора и высадке вместе со школьниками деревьев будем продолжать», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор проекта Народного фронта «Генеральная уборка» в Коми Михаил Ковалев.