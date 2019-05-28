Эксперты ОНФ могут подготовить законопроекты об обязательном приеме торговыми сетями пластиковой и стеклянной тары

В случае, если для приема использованной тары торговыми сетями потребуются изменения в российском законодательстве, эксперты ОНФ готовы оперативно эти инициативы оформить и представить в виде законопроектов, сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары, пишут «Известия». В России может возобновиться практика сдачи использованных бутылок в магазины.

«Можно только приветствовать, что инициатива, которую неоднократно предлагали эксперты ОНФ, не просто привлекла внимание правительства, но, и с учетом поручения трем министерствам, скорее всего, будет реализована. Это позволит снизить нагрузку не только на окружающую среду, но и вовлечь во вторичное использование довольно серьезные объемы сырья, что благодаря разветвленной сети и большим объемам сбыта торговых сетей мне представляется вполне реальным», – отметил Гутенев.

По его словам, вряд ли можно будет ввести денежную оплату за сданные стеклянные бутылки, как это практиковалось во времена Советского Союза, потому что раньше формы и объем бутылок были более универсальными, а сейчас из-за большого количества бутылочных форматов повторное использование стеклотары маловероятно. То есть стеклянные бутылки будут отправляться на переработку.

«Во многом вопрос оплаты зависит от того, о каких именно отходах идет речь. Если будут установлены автоматы по приему жестяных банок, то я вполне допускаю, что могут быть задействованы и такие механизмы стимулирования, как оплата. Здесь можно было бы использовать в том числе и зарубежный опыт. По крайней мере целый ряд товариществ собственников жилья в различных регионах часть раздельно собранных отходов продают, уменьшая таким образом платежи жителей. Однако речь надо вести о косвенной выгоде для всех граждан при снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду, что влияет на качество жизни всего населения», – заключил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.